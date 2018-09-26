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"Ростов" забил четыре безответных мяча в ворота "Сызрани"

"Ростов" на выезде одержал крупную победу над "Сызранью" в матче 1/16 финала Кубка России.

Кубок России

1/16 финала

"Сызрань 2003" – "Ростов" 0:4

Голы: Шомуродов, 21, Салетрос, 31, Кьяртанссон, 64, Хаджикадунич, 69

"Сызрань 2003": Шильников, Ганиев, Семёнов, Марченко, Ионов, Рыжков, Малаховский (Махмутов, 51), Данилов, Хрущёв, Ушаков, Цыганов

"Ростов": Песьяков, Логашов, Бобен, Хаджикадунич, Юсупов (Гулиев, 46), Щадин, Зуев, Маер, Салетрос, Шомуродов, Кьяртанссон

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Теги: Ростов
Сегодня, 18:49
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№2 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 19:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Офигеть у Ростова состав забивал. Язык сломать можно)
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не удивительно.Валера хорошую игру поставил


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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