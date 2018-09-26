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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Локомотив" в Калининграде поддержат 500 человек
В 21.00 по московскому времени начнется игра 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России между "Балтикой" и "Локомотивом".
Железнодорожников поддержат около 500 человек. Всего стадион посетит около 20 000 болельщиков.
Железнодорожников поддержат около 500 человек. Всего стадион посетит около 20 000 болельщиков.
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