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"Локомотив" в Калининграде поддержат 500 человек

В 21.00 по московскому времени начнется игра 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России между "Балтикой" и "Локомотивом".

Железнодорожников поддержат около 500 человек. Всего стадион посетит около 20 000 болельщиков.

Теги: Балтика Локомотив
Сегодня, 19:16
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