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"Торпедо" - "Динамо": составы команд

Стали известны составы "Торпедо" и "Динамо" на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России.

"Торпедо": Устинов, Самсонов, Шустиков, Шоркин, Елисеев, Лях, Кертанов, Троянов, Садыхов, Дегтев, Сергеев.

Запасные - Цицилин, Сергеев, Поникаров, Соломатин, Калугин, Кашаев, Селюков.

"Динамо": Лещук, Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Черных, Панченко, Марков.

Запасные - Шунин, Евгеньев, Жоаузинью, Терехов, Москвичев, Рауш.
Теги: Торпедо Динамо
Сегодня, 19:31
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№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 19:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Адреса видео кто нибудь знает?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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