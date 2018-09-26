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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Торпедо" - "Динамо": составы команд
Стали известны составы "Торпедо" и "Динамо" на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России.
"Торпедо": Устинов, Самсонов, Шустиков, Шоркин, Елисеев, Лях, Кертанов, Троянов, Садыхов, Дегтев, Сергеев.
Запасные - Цицилин, Сергеев, Поникаров, Соломатин, Калугин, Кашаев, Селюков.
"Динамо": Лещук, Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Черных, Панченко, Марков.
Запасные - Шунин, Евгеньев, Жоаузинью, Терехов, Москвичев, Рауш.
"Торпедо": Устинов, Самсонов, Шустиков, Шоркин, Елисеев, Лях, Кертанов, Троянов, Садыхов, Дегтев, Сергеев.
Запасные - Цицилин, Сергеев, Поникаров, Соломатин, Калугин, Кашаев, Селюков.
"Динамо": Лещук, Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Черных, Панченко, Марков.
Запасные - Шунин, Евгеньев, Жоаузинью, Терехов, Москвичев, Рауш.
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