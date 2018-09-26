Новости партнеров

"Зенит" разгромил "Волгарь" и в 1/8 сыграет с "Ростовом"

"Зенит" в матче 1/16 финала Oлимп-Кубка России разгромил "Волгарь" со счетом 4:0.

В 1/8 финала "Зенит" сыграет против "Ростова".

1/16 финала

"Волгарь" – "Зенит" 0:4

Голы: Анюков, 9, Мак, 33, Заболотный, 61, Кокорин, 88

"Волгарь": Саганович - Локтионов, Степанов, Бердников, Журавлёв, Зенин - Павлишин, Бабаев, Погосов, (Козлов, 65), Горулёв - Пугачёв, (Столбовой, 58).

"Зенит": Кержаков - Анюков, Мевля, Нету, Чернов, (Набиуллин, 82), - Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Маркизио - Мак, (Кокорин, 64), Заболотный.

Предупреждения: Бердников, 31, Маммана, 69
Теги: Зенит Волгарь
Сегодня, 19:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
17
(5)
№17 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 21:23) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!Только вперед,Зенит!!!!
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№16 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А почему Мамана карточку получил?Его же в составе не было!(читайте состав и замены выше)!Или очепятка?
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
уж лучше пусть будет, для галочки

блин, ну есть же всё у него!И техника, и удар и т.п....кроме башки, видимо...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:38) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Эрнани исчерпал авансы...имхо. Продать нафик

Свиньи, лошади и дефки обидятся, в расизме обвинят, а это жалобы в уефа, санкции..., уж лучше пусть будет, для галочки.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№13 Написал: Бриг (Сегодня, 20:21) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Обыграли на классе, спокойно без суеты..С Ростовом заруба будет...Тут уж резервы не проверишь..Маркизо в свои 32 отлично смотрится, пользу Зениту ещё принесет..Эрнани, в аренду, сдайте, а из сданных в аренду, пусть Зенит когонить вернет..Не выйдет у Богданыча, из Эрнани, Буратину сделать, в хорошем смысле слова..Луческу, делал, не доделал,Манчини и не брался, а Семаку и подавно не стоит..зря только время тратить..Правда, с Волгарем, командой второго дивизиона, Эранани, мог показать, что он кудесник мяча из Бразилии..Однако...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mitrich
реально порадовало это выход Мамманы и Кокоры.

Да!
блин, я даже не мог себе представить, что буду скучать по Кокоре...теперь бы ещё решить вопрос с крайними защами, и всем песта! smile

Цитата: ckorp
Вот и славно!!

трам-пам-пам!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 20:16) #
  • +4
  •  (6)

всех с победой, спокойно на классе


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
№10 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 20:13) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вот и славно!!! Очень порадовали!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:03) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
С Ростовом интересный матч будет
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 20:02) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Победа это всегда хорошо, но вот что реально порадовало это выход Мамманы и Кокоры.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№7 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 20:01) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
По игре. Эрнани срочно на выход, Мак, Маркизио очень хороши. Жаль, что Чернов не продлевает контракт. Маммана с Сашей Кокориным показали свой класс. Свиньи прищурились
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:01) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
Кран достоен второго шанса

Да!
Эрнани исчерпал авансы...имхо. Продать нафик confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:58) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
С победой! Кран достоен второго шанса


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:58) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы. И резерв проверили, и основе дали отдохнуть, и дальше в турнире прошли
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Trucha (Сегодня, 19:57) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Спокойно и уверенно сделали своё дело))
С победой)
Эрнани, это конечно что-то с чем-то sweat_smile
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:56) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Prokurator
С победой, друзья!

Да! С Победой!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 19:55) #
  • +9
  •  (13)
online

С победой, друзья! Для такого состава просто шикарный результат. Ну и особенно отрадно возвращение Кокорина и Мамана.


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.