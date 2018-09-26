Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:48
Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли" (5)
Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли" (5)
18:19
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 (1)
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 (1)
16:01
Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео) (3)
Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео) (3)
13:59
В основное время матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" зафиксирована ничья, командам предстоит провести дополнительные 30 минут (1)
В основное время матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" зафиксирована ничья, командам предстоит провести дополнительные 30 минут (1)
12:44
Чемпион мира по биатлону: хочу получить ЗМС за существенную победу, а не за восьмое место (19)
Чемпион мира по биатлону: хочу получить ЗМС за существенную победу, а не за восьмое место (19)
11:45
Артем Ребров: я трудяга, который никогда не останавливается - моя карьера похожа на труд шахтера (16)
Артем Ребров: я трудяга, который никогда не останавливается - моя карьера похожа на труд шахтера (16)
"Зенит" разгромил "Волгарь" и в 1/8 сыграет с "Ростовом"
"Зенит" в матче 1/16 финала Oлимп-Кубка России разгромил "Волгарь" со счетом 4:0.
В 1/8 финала "Зенит" сыграет против "Ростова".
1/16 финала
"Волгарь" – "Зенит" 0:4
Голы: Анюков, 9, Мак, 33, Заболотный, 61, Кокорин, 88
"Волгарь": Саганович - Локтионов, Степанов, Бердников, Журавлёв, Зенин - Павлишин, Бабаев, Погосов, (Козлов, 65), Горулёв - Пугачёв, (Столбовой, 58).
"Зенит": Кержаков - Анюков, Мевля, Нету, Чернов, (Набиуллин, 82), - Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Маркизио - Мак, (Кокорин, 64), Заболотный.
Предупреждения: Бердников, 31, Маммана, 69
В 1/8 финала "Зенит" сыграет против "Ростова".
1/16 финала
"Волгарь" – "Зенит" 0:4
Голы: Анюков, 9, Мак, 33, Заболотный, 61, Кокорин, 88
"Волгарь": Саганович - Локтионов, Степанов, Бердников, Журавлёв, Зенин - Павлишин, Бабаев, Погосов, (Козлов, 65), Горулёв - Пугачёв, (Столбовой, 58).
"Зенит": Кержаков - Анюков, Мевля, Нету, Чернов, (Набиуллин, 82), - Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Маркизио - Мак, (Кокорин, 64), Заболотный.
Предупреждения: Бердников, 31, Маммана, 69
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.