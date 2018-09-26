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Владислав Радимов: именно пресса заставила команды премьер-лиги бороться за Кубок России

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что клубы РПЛ стали серьезнее относиться к Кубку России благодаря влиянию СМИ.

"Аплодисменты СМИ ... Именно пресса заставила команды премьер-лиги бороться за ОЛИМП-Кубок России !!!!" - написал Радимов в Твиттере.

Теги: Радимов
Сегодня, 20:35
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№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да, да, про хвост размахивающий собакой - это очень смешно.
Пресса - заставила... Как может проститутка кого-то заставить? Она может лишь давать за деньги.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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