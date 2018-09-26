Владислав Радимов: именно пресса заставила команды премьер-лиги бороться за Кубок России

Аплодисменты СМИ ....именно пресса заставила команды премьер-лиги бороться за кубок России !!!!???? — Владислав Радимов (@radimov02) September 26, 2018

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что клубы РПЛ стали серьезнее относиться к Кубку России благодаря влиянию СМИ."Аплодисменты СМИ ... Именно пресса заставила команды премьер-лиги бороться за ОЛИМП-Кубок России !!!!" - написал Радимов в Твиттере.