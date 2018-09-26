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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли" (5)
Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли" (5)
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Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли"
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и его жена Дарья при разводе вынуждены будут поделить немало совместно нажитого имущества.
У семьи есть особняк с дизайнерским ремонтом в одном из закрытых престижных поселков в Новой Риге. Стоимость особняка начинается от двух миллионов долларов.
Кроме того, у супругов есть квартиры в Сокольниках и Раменках. В первом жилом комплексе цены на квартиры начинаются от 20 миллионов рублей, во втором - от 30-40. Футболист ездит на "Бентли", стоимость которого оценивается примерно в 5,5 миллиона рублей, кроме того, его видели за рулем "Порш Кайена" (3-5 миллионов).
Помимо нажитого имущества, семье также предстоит решить вопрос воспитания детей.
КПК
У семьи есть особняк с дизайнерским ремонтом в одном из закрытых престижных поселков в Новой Риге. Стоимость особняка начинается от двух миллионов долларов.
Кроме того, у супругов есть квартиры в Сокольниках и Раменках. В первом жилом комплексе цены на квартиры начинаются от 20 миллионов рублей, во втором - от 30-40. Футболист ездит на "Бентли", стоимость которого оценивается примерно в 5,5 миллиона рублей, кроме того, его видели за рулем "Порш Кайена" (3-5 миллионов).
Помимо нажитого имущества, семье также предстоит решить вопрос воспитания детей.
КПК
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