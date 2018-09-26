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Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и его жена Дарья при разводе вынуждены будут поделить немало совместно нажитого имущества.

У семьи есть особняк с дизайнерским ремонтом в одном из закрытых престижных поселков в Новой Риге. Стоимость особняка начинается от двух миллионов долларов.

Кроме того, у супругов есть квартиры в Сокольниках и Раменках. В первом жилом комплексе цены на квартиры начинаются от 20 миллионов рублей, во втором - от 30-40. Футболист ездит на "Бентли", стоимость которого оценивается примерно в 5,5 миллиона рублей, кроме того, его видели за рулем "Порш Кайена" (3-5 миллионов).

Помимо нажитого имущества, семье также предстоит решить вопрос воспитания детей.

КПК
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 20:48
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№5 Написал: honey (Сегодня, 21:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
не плохо, не работаешь, зато делишь такие бабки, которую она бы за жизнь не заработала. Абсолютно похрен на Глушака, но всё ровно как-то обидно, что это так сказать жена получит столько денег.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 21:12) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Еще одна главная футбольная новость..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: nevada007 (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
НАЖИТОГО????? мразь сказала, что не работает с момента женитьбы с Глушаковым! жаль Дениса!.. а сми - муд.аки, горите в АДУ!

P.S. мразь потому, что ей плевать на своих детей и на свою личную жизнь.. зато не плевать на Малахова И БАБЛО... это очевидно!.. а СМИ горят в аду, потому что не умеют выполнять правильно свою работу!!! ( ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ КАРАЕТСЯ ЗАКОНОМ! ... сцуки!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
жена Глушакова думает, что ещё пару футболистиков поимеет...успеет


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот вроде матчи на кубок России, а мы всё обсуждаем как глушаки будут свои грязные труселя полоскать.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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