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"Анжи" стал соперником "Спартака" в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России "Анжи" в гостях обыграл команду "Чайка" из села Песчанокопское.

Кубок России

1/16 финала

"Чайка" – "Анжи" 1:2

Гол: Хохлачев, 54 - Долгов, 40, Чансельор, 84

"Чайка": Граб, Бутырин, Чалый (Обозный, 87), Дубовой, Гречкин, Магомедов (Гиоргобиани, 74), Подбельцев, Ситников, Демченко, Шаров, Шахтиев

"Анжи": Будаков, Глебов, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Гиголаев, Ондуа, Чайковский, Хамдамов, Ахъядов (Мохаммад, 90+2), Долгов (Маркелов, 60)

Предупреждения: Глебов, 7, Долгов, 33, Маркелов, 71, Хамдамов, 75
Теги: Анжи Спартак
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