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Александр Кокорин: счастлив, что провел на поле 30 минут и забил долгожданный гол

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России против "Волгаря" (4:0).

"Гол был не сложный, а долгожданный, скажем так. Хорошо, что вратарь отбил мяч в меня. А долгожданный – точно. Счастлив, что провел на поле около 30 минут, команда победила в первой игре, учитывая, что в прошлом сезоне мы на этой стадии вылетели. Уверенная победа. Идем дальше!", - цитирует Кокорина пресс-служба клуба.
Теги: Кокорин Зенит Волгарь
Сегодня, 21:30
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
С возвращением, бомбардир!!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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