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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Кокорин: счастлив, что провел на поле 30 минут и забил долгожданный гол
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России против "Волгаря" (4:0).
"Гол был не сложный, а долгожданный, скажем так. Хорошо, что вратарь отбил мяч в меня. А долгожданный – точно. Счастлив, что провел на поле около 30 минут, команда победила в первой игре, учитывая, что в прошлом сезоне мы на этой стадии вылетели. Уверенная победа. Идем дальше!", - цитирует Кокорина пресс-служба клуба.
"Гол был не сложный, а долгожданный, скажем так. Хорошо, что вратарь отбил мяч в меня. А долгожданный – точно. Счастлив, что провел на поле около 30 минут, команда победила в первой игре, учитывая, что в прошлом сезоне мы на этой стадии вылетели. Уверенная победа. Идем дальше!", - цитирует Кокорина пресс-служба клуба.
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