"Уфа" - первая команда РПЛ, которая вылетела из Кубка России

"Нижний Новгород" обыграл "Уфу" в серии пенальти в 1/16 финала Олимп-Кубка России (0:0, пенальти - 5:3). Отметим, что сегодня все команды из РПЛ проходили своих соперников.Кубок России1/16 финала"Нижний Новгород": Анисимов, Абрамов, Сергеев, Скворцов, Абазов, Фомин, Хрипков, Гогличидзе, Хайруллов, Спэтару (Сапета, 55), Бочаров"Уфа": Шелия, Никитин, Дивеев, Тумасян (Табидзе, 32), Сухов, Засеев, Салатич, Алиев, Ванек (Кротов, 94), Бизяк (Тилл, 75), Сейдахмет (Сысуев, 46)Предупреждения: Хрипков, 10, Салатич, 13, Спэтару, 45, Сысуев, 99, Дивеев, 109