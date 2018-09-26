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"Уфа" - первая команда РПЛ, которая вылетела из Кубка России

"Нижний Новгород" обыграл "Уфу" в серии пенальти в 1/16 финала Олимп-Кубка России (0:0, пенальти - 5:3). Отметим, что сегодня все команды из РПЛ проходили своих соперников.

Кубок России

1/16 финала

"Нижний Новгород" – "Уфа" 0:0 (5:3 в серии пенальти)

"Нижний Новгород": Анисимов, Абрамов, Сергеев, Скворцов, Абазов, Фомин, Хрипков, Гогличидзе, Хайруллов, Спэтару (Сапета, 55), Бочаров

"Уфа": Шелия, Никитин, Дивеев, Тумасян (Табидзе, 32), Сухов, Засеев, Салатич, Алиев, Ванек (Кротов, 94), Бизяк (Тилл, 75), Сейдахмет (Сысуев, 46)

Предупреждения: Хрипков, 10, Салатич, 13, Спэтару, 45, Сысуев, 99, Дивеев, 109
Теги: Уфа Нижний Новгород
Сегодня, 21:50
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6
(1)
№6 Написал: Quincy (Сегодня, 22:36) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
скоро и из РПЛ выпистят
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diman_spb
Видимо, Уфа сама уже одной ногой в ФНЛ

спортаг на подходе...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 21:58) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diman_spb
Видимо, Уфа сама уже одной ногой в ФНЛ

несомненно..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 21:53) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Уфа»
Уже двумя....
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 21:52) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Видимо, Уфа сама уже одной ногой в ФНЛ
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 21:52) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Уфа»
Эх ушлепки
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
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