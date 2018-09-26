"Динамо" выбило "Торпедо" из Кубка России

"Торпедо" на своем поле в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России уступило "Динамо" (0:1). В 1/8 финала бело-голубые сыграют с "Рубином".Кубок России1/16 финалаМарков, 34 (пен.)"Торпедо": Устинов, Самсонов, Шустиков, Шоркин, Елисеев, Лях, (Кашаев, 85), Кертанов, (Селюков, 90), Троянов, Садыхов, Дегтев, (Соломатин, 78), Сергеев."Динамо": Лещук, Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Черных, (Жоаозиньо, 50), Панченко, (Москвичев, 90+2), Марков.Предупреждения: Шоркин, 13, Рыков, 58, Соу, 65,