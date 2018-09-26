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"Динамо" выбило "Торпедо" из Кубка России

"Торпедо" на своем поле в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России уступило "Динамо" (0:1). В 1/8 финала бело-голубые сыграют с "Рубином".

Кубок России

1/16 финала

"Торпедо" Москва – "Динамо" 0:1

Голы: Марков, 34 (пен.)

"Торпедо": Устинов, Самсонов, Шустиков, Шоркин, Елисеев, Лях, (Кашаев, 85), Кертанов, (Селюков, 90), Троянов, Садыхов, Дегтев, (Соломатин, 78), Сергеев.

"Динамо": Лещук, Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Черных, (Жоаозиньо, 50), Панченко, (Москвичев, 90+2), Марков.

Предупреждения: Шоркин, 13, Рыков, 58, Соу, 65,
Теги: Динамо Торпедо
Сегодня, 22:08
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№1 Написал: Phil Москва (Сегодня, 22:29) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Ну, хоть так. С побеДой . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
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