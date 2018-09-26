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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Динамо" выбило "Торпедо" из Кубка России
"Торпедо" на своем поле в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России уступило "Динамо" (0:1). В 1/8 финала бело-голубые сыграют с "Рубином".
Кубок России
1/16 финала
"Торпедо" Москва – "Динамо" 0:1
Голы: Марков, 34 (пен.)
"Торпедо": Устинов, Самсонов, Шустиков, Шоркин, Елисеев, Лях, (Кашаев, 85), Кертанов, (Селюков, 90), Троянов, Садыхов, Дегтев, (Соломатин, 78), Сергеев.
"Динамо": Лещук, Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Черных, (Жоаозиньо, 50), Панченко, (Москвичев, 90+2), Марков.
Предупреждения: Шоркин, 13, Рыков, 58, Соу, 65,
Кубок России
1/16 финала
"Торпедо" Москва – "Динамо" 0:1
Голы: Марков, 34 (пен.)
"Торпедо": Устинов, Самсонов, Шустиков, Шоркин, Елисеев, Лях, (Кашаев, 85), Кертанов, (Селюков, 90), Троянов, Садыхов, Дегтев, (Соломатин, 78), Сергеев.
"Динамо": Лещук, Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Черных, (Жоаозиньо, 50), Панченко, (Москвичев, 90+2), Марков.
Предупреждения: Шоркин, 13, Рыков, 58, Соу, 65,
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