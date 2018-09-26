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Сергей Семак: понравился настрой "Зенита" на матч с "Волгарем"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России против "Волгаря" (4:0).

"Хорошая игра, понравился настрой. Понятно, что были шероховатости и ошибки, связанные с тем, что не так много кто-то играл, действовал на не совсем привычных позициях. Были нюансы, но в обороне сыграли надежно, а атаке – создали много моментов, много забили.

Доволен игрой и тем, что команда победила, создавая хорошие моменты. Могли забить и больше в первом тайме, но достаточно того, что сделали. Неплохая реализация, но есть над чем работать в плане игры", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
Теги: Семак Зенит Волгарь
Сегодня, 22:09
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(2)
№2 Написал: Quincy (Сегодня, 22:33) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
до первых серьезных трундостей,дальше все развалится,скриньте)
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:26) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Богданыч поверил в себя как тренер...так держать!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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