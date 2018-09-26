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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Семак: понравился настрой "Зенита" на матч с "Волгарем"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России против "Волгаря" (4:0).
"Хорошая игра, понравился настрой. Понятно, что были шероховатости и ошибки, связанные с тем, что не так много кто-то играл, действовал на не совсем привычных позициях. Были нюансы, но в обороне сыграли надежно, а атаке – создали много моментов, много забили.
Доволен игрой и тем, что команда победила, создавая хорошие моменты. Могли забить и больше в первом тайме, но достаточно того, что сделали. Неплохая реализация, но есть над чем работать в плане игры", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
"Хорошая игра, понравился настрой. Понятно, что были шероховатости и ошибки, связанные с тем, что не так много кто-то играл, действовал на не совсем привычных позициях. Были нюансы, но в обороне сыграли надежно, а атаке – создали много моментов, много забили.
Доволен игрой и тем, что команда победила, создавая хорошие моменты. Могли забить и больше в первом тайме, но достаточно того, что сделали. Неплохая реализация, но есть над чем работать в плане игры", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
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