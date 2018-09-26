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Невероятный гол Эдера помог "Локомотиву" победить "Балтику" (видео)

"Локомотив" со счетом 3:2 победил "Балтику" в 1/16 финала Кубка России.

В 1/8 финала "Локомотив" сыграет с "Енисеем".

Кубок России

1/16 финала

"Балтика" – "Локомотив" 2:3

Голы: Касаев, 28, Магаль, 63 - Ал. Миранчук, 35, Эдер, 87, Ан. Миранчук, 105+1.

"Балтика": Помазан, Тишкин, Буйволов, Таказов (Крючков, 113), Плиев, Магаль, Шешуков (Дмитриев, 107), Шаваев, Касаев (Каленкович, 85), Григорьев, Дядюн (Погребняк, 100).

"Локомотив": Коченков, Ротенберг (Игнатьев, 67), Михалик, Кверквелия, Лысов (Хёведес, 106), Тарасов (Баринов, 46), Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов (Эдер, 73), Смолов.

Предупреждения: Шешуков, 42, Дядюн, 90+3, Ан. Миранчук, 101, Буйволов, 104, Шаваев, 120.

Теги: Балтика Локомотив
Вчера, 23:33
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13
(0)
№13 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 00:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Балтийцы молодцы! Дальше так играть и всё наладится. А смолов - лучший ))))
Регистрация: 30.07.2014 [жалоба]
№12 Написал: Михаил Пономарёв Краснодар (Сегодня, 00:08) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
Балтику жаль. по игре очень неплохо смотрелись. Помазан творил чудеса. а ЛОКО в итоге выжил максимум из того, что было и взял классом. и такое бывает... а неудачи расписного Смолова в очередной раз заставляют удивляться его понтовитости...


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да возрадуйтесь о смертные-я снизошёл до вас!!!
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: Климак 32 (Сегодня, 00:02) #
  • 0
  •  (2)

Всех наших с победой. Эдер спасибо классный удар. Начали забивать, осталось перестать пропускать.


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№10 Написал: Плакса Миртл Кировск (Вчера, 23:54) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да. Эдер сотворил шедевр. Молодцы Локомотив!
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 23:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SPV 77
Гол Эдер забил шикарный, но это все фигня по сравнению с тем, как размазывает cейчас Севилья Реалушку 3-0 после первого

размазывает хорошо, но тем не менее красоты гола это не отменяет. Салах выиграл Пушкаша с менее красивым, как ни крути.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№8 Написал: filin89 Коми Африка (Вчера, 23:48) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой паровозы! Феде не везло, спокойно мог треху в основное время класть, хотя в первом голе был хорош!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№7 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 23:48) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: boralex
Всех с победой!!! Балтика - молодцы! Хорошая игра, опять Эдик в нужное время и такого красавца сунул!! Феде - в церковь...

С какой победой ??? С нечестной ???? В церковь сходите покайтесь!!!
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Вчера, 23:48) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Гол Эдер забил шикарный, но это все фигня по сравнению с тем, как размазывает cейчас Севилья Реалушку 3-0 после первого
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 23:44) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Несправедливо конечно, РУКОЙ ЗАБИВАТЬ НЕЛЬЗЯ ! Балтика должна по справедливости проходить дальше.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: boralex саратов (Вчера, 23:39) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!!! Балтика - молодцы! Хорошая игра, опять Эдик в нужное время и такого красавца сунул!! Феде - в церковь...


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№3 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 23:37) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Всех паровозов с победой) Эдер - шикарная банка, у Миранчуков наконец-то в глазах огонь появился. Унылый недотролль(ну не умеешь - не берись) - а собственно, ты ж любишь Локомотив, ты ж жить без него не можешь!)) Ну и так, что за унылая команда последовательно играет сначала лучший матч тура чемпионата, а потом ещё и кубка. Ну да, Краснодар и ЦСКА ещё не играли, но на этот момент - да.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Вчера, 23:37) #
  • +4
  •  (4)




Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:33) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Терек»
Балтика по всем параметрам была лучше, с учётом "мастерства" Дядюнов, немного не повезло. Ну а унылая дрезина как всегда 10 плюх за 8 дней, значит абсолютно мёртвый "Шалько" тоже должен отгрузить им. С главного ЗМС поржал, 3,5*3 (контракт) + 9 лямов магниту, а на деле, даже Балтике какой-то загрузить не в состоянии.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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