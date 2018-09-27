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Болельщиков "Динамо" почти час не выпускали со стадиона после матча с "Торпедо"

В среду состоялся матч 1/16 финала Олимп-Кубка России между московскими "Торпедо" и "Динамо" (0:1)

После матча болельщиков бело-голубых продержали на стадионе около 45 минут. На встрече присутствовало примерно 4000 человек.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Динамо Торпедо
Сегодня, 00:21
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