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Ростов-на-Дону Ахмат
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Кубок России снова интересен? Клубы премьер-лиги выиграли почти всё, потому что играли основой?
Вылет большей части клубов элитного дивизиона уже на стадии 1/16 финала стал обыденностью для кубка России, который в прошлом сезоне разыграли клуб ФНЛ и команда, вылетевшая туда. Но на этот раз из 13 команд РПЛ вылетела всего одна – неужели все начали играть основным составом и лучше настраиваться?
Как будет видно из подзаголовков статьи, на первый вопрос ответ однозначно отрицательный.
«Забили» на Кубок: «Ростов», «Оренбург»
На пресс-конференции Валерий Карпин ещё раз подчеркнул, но мы и так заметили, что в стартовом составе на матч с «Сызранью» вышел только 1 игрок основы – Салетрос, забивший второй мяч. Третий сделал вышедший в перерыве на замену Аяз Гулиев. Однако почти полностью резервный состав не испытал никаких проблем и выиграл у «Сызрани» со счётом 4:0, хотя несколько лет назад в ранге обладателя кубка уступил 0:3. Следовательно, к Карпину никаких претензий.
Сиваков, Бреев и Козлов постоянно играли ранее, но в последних двух турах выпали из состава «Оренбурга». Матч в Барнауле эта троица начала в основе вместе с более глубокими резервистами. Таким образом, по сравнению с матчем против «Ахмата» Федотов поменял вообще весь состав, но это не помешало «Оренбургу» выиграть 2:0.
Отнеслись холодно: «Спартак», «Зенит», «Урал», «Ахмат», «Енисей»
У «Зенита» можно насчитать от 1 до 4 игроков основы, похоже на «Спартак». Непонятно, кого из пары Нету-Мевля считать основным, но кто-то из них точно сыграл бы и в матче премьер-лиги. Анюков часто играет в еврокубках, Мак до сентября играл постоянно, а Маркизио, наверное, будет играть постоянно в октябре.
Тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов выпустил в Нижнекамске с первых минут двух футболистов старта: Брызгалова и Ильина. Эль-Кабир в последнее время выпал из основы, Араторе – в неё вошёл. Увы, голландца пришлось заменить в 1 тайме.
У «Ахмата» сменился тренер, поэтому трудно говорить о чётком разделении игроков, ведь взгляды Рахимова на основной состав от ледяховских отличаются. Однако Мохаммади и Бериша остаются важными игроками. Остальные участники эпичного матча в Хабаровске, в котором «Ахмат» трижды выходил вперёд и победил по пенальти, практики имели мало.
Аленичев в родных Великих Луках оставил в составе лишь Кутьина, но называть его стабильным игроком основы не стоит, раньше он почти не играл. Зато вернулись в состав Ятченко, Огуде и Бодул, пропускавшие последние туры.
По сути, из игроков основы Каррера выставил в старте лишь Зе Луиша, но Комбаров и Ломовицкий играют часто, Тимофеев из-за ссылки Глушакова вовсе может закрепиться в основе, а Боккетти пришлось задействовать уже на 9-й минуте, по ходу матча появился и Фернандо. Поэтому не совсем корректно равнять красно-белых с «Ростовом» и писать про одного игрока старта.
Отнеслись прохладно: «Анжи», «Арсенал», «Локомотив»
«Анжи» на матч с «Чайкой» выставил трёх без оговорок игроков основы: Новосельцева, Чансельора и Гиголаева. Часто появляются на поле и Ондуа и с Чайковским.
Команде Олега Кононова не пришлось лететь на Сахалин, но такие игроки, как Бакаев, Джорджевич или Ткачёв не отправились и в Томск. Тем не менее, «Арсенал» выставил неплохой состав: Хагуш играет постоянно, Денисов выходил в 4 играх подряд, Комбаров с Беляевым провели первые 6 туров, после чего на пару матчей сели в запас. Становится игроком основы Мохаммед, постоянно видим на поле и Кангву.
Юрий Сёмин включил в число 11-ти Кверквелию, Алексея Миранчука и Крыховяка со Смоловым, отбывавших дисквалификации, что поспособствовало их появлению. Частый гость в составе Лысов, по ходу матча появился Игнатьев (вместо Бориса Ротенберга). Так что степень «основности» состава «Локо» также выше среднего, хотя потрясающим голом команду спас Эдер.
Отличились: «Уфа»
Единственной вылетевшей на данный момент командой премьер-лиги руководит Сергей Томаров. Не сказать, что он проводил какую-то дикую ротацию, просто другие команды такими силами справились.
Сухов пропустил только 1 тур и ведёт с Живоглядовым упорную борьбу за место в составе. Тумасян и заменивший его в 1 тайме Табидзе появляются на поле постоянно – два. Ванек и Салатич – игроки старта, три и четыре. В нападении Томаров, наверное, и сам не понимает, кто у него основные игроки – то ли вышедший в старте Бизяк, то вышедший на замену Сысуев, то ли не забивший решающий пенальти Кротов. Но всё-таки 6 резервистов в старте «Уфы» были, и это не могло не повлиять. Не судят победителей, а вот проигравших… Команда поплатилась вылетом из кубка, а поплатится ли за него своим местом Томаров?
Примерное отношение: «Динамо», «Рубин»
Дмитрий Хохлов после поражения от «Анжи» снова оказался в небезопасном положении, поэтому не мог позволить себе неоправданный риск. Даже если не считать игроком основы Козлова, пропускавшего последние туры, в основе вышли Рыков, Хольмен, Соу, Черных и Панченко. В перерыве вместо Фёдора вышел Жоаозиньо.
Быть может, Курбан Бердыев и рад провести ротацию, но кадровые проблемы не позволяют. На матч с «Химками» в основе вышли Устинов, Байрамян, Камболов, Могилевец, Иван Коновалов, Азмун, а в перерыве появился ещё и Полоз. Победный гол, правда, забил Александр Рязанцев, который по старой памяти помог «Рубину», но 6.5 игроков основы – это невероятный показатель для этой стадии кубка.
Парадокс
Как видно, ни о какой игре основных составов речи не идёт: только у «Рубина» с его короткой скамейкой более половины стартового состава сформировали основные игроки.
Что же получается, дело в изменившеся отношении команд к турниру? Создаётся впечатление, что, посмотрев на прошлогоднюю сетку, все клубы синхронно решили: вполне реально выиграть кубок или хотя бы пройти далеко, в зависимости от амбиций. С одной стороны, для топ-клубов выиграть кубок прошлогодних раскладах – дело техники, с которым не справился «Спартака». С другой, если «Тосно» смог, почему не побороться за победу условным «Динамо», «Рубину» или «Уралу»?
Есть версия и прозаичнее: просто сдали низы. 2018 год стал рекордным по количеству расформированных клубов. Клубы ФНЛ и ПФЛ в основном сводят концы с концами. Я лично присутствовал на матче в Сызрани, где закрытая и опять открытая летом новая команда ничего не смогла противопоставить резерву «Ростова». А ведь не далее, чем 4 года назад, громила его, тогдашнего обладателя кубка, отправляя в отставку Божовича.
Значит ли это, что теперь к кубку относятся серьёзно?
Конечно же, нет. Наплевательское отношение к турниру отчётливо прослеживается на примере матча «Тюмень» – ЦСКА, который перенесён на 10 октября. И никого особо не смущает, что 11-го будет сыгран матч Лиги Наций Россия – Швеция, на который Черчесов по-хорошему должен вызвать минимум 4 игроков ЦСКА, а то и больше. Заберёт игроков в молодёжку ещё и Бушманов, но, скорее всего, для маринования на скамейке.
«По обоюдному решению ЦСКА и ФК «Тюмень» в связи со сложным разъездным календарём обеих команд матч 1/16 финала Кубка России перенесён с конца сентября на среду, 10 октября», – сообщила в начале сентября «Тюмень».
Поскольку во вторник ЦСКА принимать «Реал», «армейцы» попросили о переносе выездной игры чемпионата с «Оренбургом» на пятницу, из-за чего оренбуржцы свой кубковый матч сыграли во вторник. Красно-синие же так поступить не могли, потому что в воскресенье играли дерби, которые не играли в субботу из-за участия «Спартака» и ЦСКА в еврокубках.
Вроде всё логично, но если бы кубок России реально интересовал ЦСКА и что-то значил для клуба, то они бы просто сыграли в Тюмени в среду, а с «Оренбургом» – в субботу. Трудно предположить, что лишний день позволит отдохнувшему ЦСКА отобрать очки у «Реала». Но кубок настолько не ставят ни во грош, что ради этого дня восстановления готовы играть в турнире без сборников.
И вот такой поворот отношения после того, как в ненужном топам турнире ввели 2-матчевую систему с четвертьфинала, выглядит логичнее, чем повсеместные победы клубов премьер-лиги. Объяснить этот внезапный феномен на фоне прошлогодних 10 вылетов и изменений в регламенте сложновато.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ТАСС, СЭ, РФС
Как будет видно из подзаголовков статьи, на первый вопрос ответ однозначно отрицательный.
«Забили» на Кубок: «Ростов», «Оренбург»
На пресс-конференции Валерий Карпин ещё раз подчеркнул, но мы и так заметили, что в стартовом составе на матч с «Сызранью» вышел только 1 игрок основы – Салетрос, забивший второй мяч. Третий сделал вышедший в перерыве на замену Аяз Гулиев. Однако почти полностью резервный состав не испытал никаких проблем и выиграл у «Сызрани» со счётом 4:0, хотя несколько лет назад в ранге обладателя кубка уступил 0:3. Следовательно, к Карпину никаких претензий.
Сиваков, Бреев и Козлов постоянно играли ранее, но в последних двух турах выпали из состава «Оренбурга». Матч в Барнауле эта троица начала в основе вместе с более глубокими резервистами. Таким образом, по сравнению с матчем против «Ахмата» Федотов поменял вообще весь состав, но это не помешало «Оренбургу» выиграть 2:0.
Отнеслись холодно: «Спартак», «Зенит», «Урал», «Ахмат», «Енисей»
У «Зенита» можно насчитать от 1 до 4 игроков основы, похоже на «Спартак». Непонятно, кого из пары Нету-Мевля считать основным, но кто-то из них точно сыграл бы и в матче премьер-лиги. Анюков часто играет в еврокубках, Мак до сентября играл постоянно, а Маркизио, наверное, будет играть постоянно в октябре.
Тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов выпустил в Нижнекамске с первых минут двух футболистов старта: Брызгалова и Ильина. Эль-Кабир в последнее время выпал из основы, Араторе – в неё вошёл. Увы, голландца пришлось заменить в 1 тайме.
У «Ахмата» сменился тренер, поэтому трудно говорить о чётком разделении игроков, ведь взгляды Рахимова на основной состав от ледяховских отличаются. Однако Мохаммади и Бериша остаются важными игроками. Остальные участники эпичного матча в Хабаровске, в котором «Ахмат» трижды выходил вперёд и победил по пенальти, практики имели мало.
Аленичев в родных Великих Луках оставил в составе лишь Кутьина, но называть его стабильным игроком основы не стоит, раньше он почти не играл. Зато вернулись в состав Ятченко, Огуде и Бодул, пропускавшие последние туры.
По сути, из игроков основы Каррера выставил в старте лишь Зе Луиша, но Комбаров и Ломовицкий играют часто, Тимофеев из-за ссылки Глушакова вовсе может закрепиться в основе, а Боккетти пришлось задействовать уже на 9-й минуте, по ходу матча появился и Фернандо. Поэтому не совсем корректно равнять красно-белых с «Ростовом» и писать про одного игрока старта.
Отнеслись прохладно: «Анжи», «Арсенал», «Локомотив»
«Анжи» на матч с «Чайкой» выставил трёх без оговорок игроков основы: Новосельцева, Чансельора и Гиголаева. Часто появляются на поле и Ондуа и с Чайковским.
Команде Олега Кононова не пришлось лететь на Сахалин, но такие игроки, как Бакаев, Джорджевич или Ткачёв не отправились и в Томск. Тем не менее, «Арсенал» выставил неплохой состав: Хагуш играет постоянно, Денисов выходил в 4 играх подряд, Комбаров с Беляевым провели первые 6 туров, после чего на пару матчей сели в запас. Становится игроком основы Мохаммед, постоянно видим на поле и Кангву.
Юрий Сёмин включил в число 11-ти Кверквелию, Алексея Миранчука и Крыховяка со Смоловым, отбывавших дисквалификации, что поспособствовало их появлению. Частый гость в составе Лысов, по ходу матча появился Игнатьев (вместо Бориса Ротенберга). Так что степень «основности» состава «Локо» также выше среднего, хотя потрясающим голом команду спас Эдер.
Отличились: «Уфа»
Единственной вылетевшей на данный момент командой премьер-лиги руководит Сергей Томаров. Не сказать, что он проводил какую-то дикую ротацию, просто другие команды такими силами справились.
Сухов пропустил только 1 тур и ведёт с Живоглядовым упорную борьбу за место в составе. Тумасян и заменивший его в 1 тайме Табидзе появляются на поле постоянно – два. Ванек и Салатич – игроки старта, три и четыре. В нападении Томаров, наверное, и сам не понимает, кто у него основные игроки – то ли вышедший в старте Бизяк, то вышедший на замену Сысуев, то ли не забивший решающий пенальти Кротов. Но всё-таки 6 резервистов в старте «Уфы» были, и это не могло не повлиять. Не судят победителей, а вот проигравших… Команда поплатилась вылетом из кубка, а поплатится ли за него своим местом Томаров?
Примерное отношение: «Динамо», «Рубин»
Дмитрий Хохлов после поражения от «Анжи» снова оказался в небезопасном положении, поэтому не мог позволить себе неоправданный риск. Даже если не считать игроком основы Козлова, пропускавшего последние туры, в основе вышли Рыков, Хольмен, Соу, Черных и Панченко. В перерыве вместо Фёдора вышел Жоаозиньо.
Быть может, Курбан Бердыев и рад провести ротацию, но кадровые проблемы не позволяют. На матч с «Химками» в основе вышли Устинов, Байрамян, Камболов, Могилевец, Иван Коновалов, Азмун, а в перерыве появился ещё и Полоз. Победный гол, правда, забил Александр Рязанцев, который по старой памяти помог «Рубину», но 6.5 игроков основы – это невероятный показатель для этой стадии кубка.
Парадокс
Как видно, ни о какой игре основных составов речи не идёт: только у «Рубина» с его короткой скамейкой более половины стартового состава сформировали основные игроки.
Что же получается, дело в изменившеся отношении команд к турниру? Создаётся впечатление, что, посмотрев на прошлогоднюю сетку, все клубы синхронно решили: вполне реально выиграть кубок или хотя бы пройти далеко, в зависимости от амбиций. С одной стороны, для топ-клубов выиграть кубок прошлогодних раскладах – дело техники, с которым не справился «Спартака». С другой, если «Тосно» смог, почему не побороться за победу условным «Динамо», «Рубину» или «Уралу»?
Есть версия и прозаичнее: просто сдали низы. 2018 год стал рекордным по количеству расформированных клубов. Клубы ФНЛ и ПФЛ в основном сводят концы с концами. Я лично присутствовал на матче в Сызрани, где закрытая и опять открытая летом новая команда ничего не смогла противопоставить резерву «Ростова». А ведь не далее, чем 4 года назад, громила его, тогдашнего обладателя кубка, отправляя в отставку Божовича.
Значит ли это, что теперь к кубку относятся серьёзно?
Конечно же, нет. Наплевательское отношение к турниру отчётливо прослеживается на примере матча «Тюмень» – ЦСКА, который перенесён на 10 октября. И никого особо не смущает, что 11-го будет сыгран матч Лиги Наций Россия – Швеция, на который Черчесов по-хорошему должен вызвать минимум 4 игроков ЦСКА, а то и больше. Заберёт игроков в молодёжку ещё и Бушманов, но, скорее всего, для маринования на скамейке.
«По обоюдному решению ЦСКА и ФК «Тюмень» в связи со сложным разъездным календарём обеих команд матч 1/16 финала Кубка России перенесён с конца сентября на среду, 10 октября», – сообщила в начале сентября «Тюмень».
Поскольку во вторник ЦСКА принимать «Реал», «армейцы» попросили о переносе выездной игры чемпионата с «Оренбургом» на пятницу, из-за чего оренбуржцы свой кубковый матч сыграли во вторник. Красно-синие же так поступить не могли, потому что в воскресенье играли дерби, которые не играли в субботу из-за участия «Спартака» и ЦСКА в еврокубках.
Вроде всё логично, но если бы кубок России реально интересовал ЦСКА и что-то значил для клуба, то они бы просто сыграли в Тюмени в среду, а с «Оренбургом» – в субботу. Трудно предположить, что лишний день позволит отдохнувшему ЦСКА отобрать очки у «Реала». Но кубок настолько не ставят ни во грош, что ради этого дня восстановления готовы играть в турнире без сборников.
И вот такой поворот отношения после того, как в ненужном топам турнире ввели 2-матчевую систему с четвертьфинала, выглядит логичнее, чем повсеместные победы клубов премьер-лиги. Объяснить этот внезапный феномен на фоне прошлогодних 10 вылетов и изменений в регламенте сложновато.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ТАСС, СЭ, РФС
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