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Курбан Бердыев: удовлетворения от игры "Рубина" нет

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился мнением о матче против "Химок" (1:0) в рамках 1/16 финала Кубка России.

"Типичная кубковая игра, которые обычно проходят тяжело. Так оно и произошло. Удовлетворения от игры команды нет. Новый формат этого турнира накладывает определенный отпечаток. У кого скамейка длиннее, тот и имеет преимущество", - цитирует Бердыева официальный сайт "Рубина".
Теги: Бердыев Рубин Химки
Сегодня, 03:21
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