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Сергей Семак: я рисковал, когда принимал предложение "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признался, что ему нелегко далось решение перейти в петербургский клуб.

"Изначально я считал, что это не самый лучший момент, чтобы приходить. Очень много проблем, на мой взгляд. Хотя, возможно, у людей, которые лучше знают ситуацию изнутри, другое мнение.

Большое количество игроков, под какую-то четкую схему игроки не подходили на сто процентов. Микроклимат. Требование результата и все остальное. Все складывалось в цепочку, накатывало волной и заставляло меня задуматься. Почти все СМИ писали: "Семак с ума сошел - пошел в "Зенит", "погиб", "потерял", "пропал". И так далее. Это был рискованный шаг с моей стороны", - сказал Семак.

Россия 24
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 09:48
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(5)
№8 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 11:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
все-таки приятно, когда наш тренер выигрывает на фоне импортного
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:28) #
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online

Цитата: нетрал
ТАК И БУДУТ ПО КУСОЧКАМ ВЫДАВАТЬ ....ИЛИ ЭТО ВСЕ ЧТО ОН СКАЗАЛ?

Сэр, здесь определенный контингент . Что кот будет объяснять очевидные вещи ? Им ведь не один раз он повторял- Почем борщец?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 11:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ТАК И БУДУТ ПО КУСОЧКАМ ВЫДАВАТЬ ....ИЛИ ЭТО ВСЕ ЧТО ОН СКАЗАЛ?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 11:05) #
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Цитата: Городовой
которые именно пашут

Не пашут они, а играют. И это заслуга Семака. Он создал условия, когда футболисту не надо думать, как ему сегодня "пахать", а можно играть. А когда это происходит - это синергия. Песня.
Думаю команда по ходу сезона будет только прибавлять, если кто-то не станет мешать Семаку.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: realista 43 (Сегодня, 10:35) #
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Болеет за:
«Барселона»
откуда все взяли что Семак был запасным вариантом???
даже если Зенит не станет чемпионом то пока мне Зенит крайне симпатичен. И гнать Семака после первого сезона - это похоронить Зенит

И из тех кандидатов что были и следуя общей политики Зенита Семак как раз и был первым кандидатом на пост ГТ

И то что игра идет, и игроки херней не страдают - это все следствие общей политики. Лишья бы не пришел в Зенит человек типа митрофанки который стал бы отмывать бабло
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:21) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
Семак до сих пор на грани.
Если к концу сезона не будет результата...

То что сейчас все хорошо по результатам, далеко не показатель.

У любого тренера так в таком клубе как Зенит.Здесь спрос большой.Хотя Семак был запасным вариантом и все это знают.Но его главная заслуга это микроклимат.Игроки которые при Луческу и Манчини маялись дурью сейчас играют как будто на кону финал ЛЧ и в этом часть успеха.Давно видели таких Нету,Шатова,Дриусси или Паредеса,которые именно пашут,а не отбывают номер?Шансы у Зенита есть на золото,но многое будет зависить и от трансферов.Под Семака ниого не купили фактически,а Зениту нужно три-четыре игрока для конкуренции и ротации.А сейчас главное без травм лидеров.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:09) #
  • +2
  •  (8)
online

Почти все СМИ писали:

Не читайте советских газет до обеда(с). Зенит уже солидный клуб, что бы шавки ни тяфкали в угоду своим читателям. Караван идет , собака лает (с).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:03) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Семак до сих пор на грани.
Если к концу сезона не будет результата...

То что сейчас все хорошо по результатам, далеко не показатель.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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