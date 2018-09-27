Сергей Семак: я рисковал, когда принимал предложение "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признался, что ему нелегко далось решение перейти в петербургский клуб."Изначально я считал, что это не самый лучший момент, чтобы приходить. Очень много проблем, на мой взгляд. Хотя, возможно, у людей, которые лучше знают ситуацию изнутри, другое мнение.Большое количество игроков, под какую-то четкую схему игроки не подходили на сто процентов. Микроклимат. Требование результата и все остальное. Все складывалось в цепочку, накатывало волной и заставляло меня задуматься. Почти все СМИ писали: "Семак с ума сошел - пошел в "Зенит", "погиб", "потерял", "пропал". И так далее. Это был рискованный шаг с моей стороны", - сказал Семак.