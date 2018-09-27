Новости партнеров

Артем Дзюба: просто космический год! И все только начинается

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба подвел предварительные итоги года.

"Это невероятный год, просто космический. И все только начинается.

"Зенит" еще формируется как команда, и все еще впереди. Перед нами стоит главная задача – быть единым целым. В этом случае нам будет все по силам", – сказал Дзюба.

Россия 24
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 10:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 11:25) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Удачи!
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.