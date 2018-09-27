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Никола Влашич признан лучшим игроком прошедшего тура РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком восьмого тура чемпионата России.

За Влашича проголосовало 45,87% всех опрошенных или 8473 пользователей группы. Второе место в голосовании болельщики отдали полузащитнику "Зенита" Олегу Шатову (31,15%), третье – вратарю "Анжи" Юрию Дюпину (9,39%).

ТАСС
Теги: ЦСКА Влашич
Сегодня, 10:32
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