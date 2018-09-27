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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Никола Влашич признан лучшим игроком прошедшего тура РПЛ
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком восьмого тура чемпионата России.
За Влашича проголосовало 45,87% всех опрошенных или 8473 пользователей группы. Второе место в голосовании болельщики отдали полузащитнику "Зенита" Олегу Шатову (31,15%), третье – вратарю "Анжи" Юрию Дюпину (9,39%).
ТАСС
За Влашича проголосовало 45,87% всех опрошенных или 8473 пользователей группы. Второе место в голосовании болельщики отдали полузащитнику "Зенита" Олегу Шатову (31,15%), третье – вратарю "Анжи" Юрию Дюпину (9,39%).
ТАСС
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