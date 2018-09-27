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Дмитрий Булыкин: Миранчуки в ближайших матчах выйдут на свой привычный топовый уровень

Экс-нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился мнением о победе железнодорожников над "Балтикой" (3:2 д. в.) в матче 1/16 финала Кубка России.

"Мы смогли победить и пройти дальше, жаль не получилось сделать это в основное время. Игра была насыщенная, зрелищная и понравилась многим, я думаю. "Балтика" проявила свой максимум, ребята достойно сражались до последнего, но "Локомотив" оказался сильнее.

Наши парни показали характер. Понравились братья Алексей и Антон Миранчук. Ребята прибавляют с каждой игрой. В ближайшее время они выйдут на свой привычный топовый уровень", - сказал Булыкин.

Sport24
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 13:05
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№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это теперь что,они оба будут забивать голы руками???Ведь гол Балтике был здорово забит рукой Алексеем!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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