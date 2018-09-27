Дмитрий Булыкин: Миранчуки в ближайших матчах выйдут на свой привычный топовый уровень

Экс-нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился мнением о победе железнодорожников над "Балтикой" (3:2 д. в.) в матче 1/16 финала Кубка России."Мы смогли победить и пройти дальше, жаль не получилось сделать это в основное время. Игра была насыщенная, зрелищная и понравилась многим, я думаю. "Балтика" проявила свой максимум, ребята достойно сражались до последнего, но "Локомотив" оказался сильнее.Наши парни показали характер. Понравились братья Алексей и Антон Миранчук. Ребята прибавляют с каждой игрой. В ближайшее время они выйдут на свой привычный топовый уровень", - сказал Булыкин.