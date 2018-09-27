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Сергей Игнашевич организует благотворительный футбольный турнир в Москве (видео)

Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич проведет благотворительный футбольный турнир совместно с фондом "Нужна помощь".

До участия в соревнованиях будут допущены 16 мужских, 8 женских и 8 юношеских команд (13-17 лет).

Все средства, собранные в рамках отборочного этапа, будут перечислены в фонд помощи социально незащищенным группам граждан "Нужна помощь".



Благотворительный турнир Сергея Игнашевича пройдет в Москве 20 октября и начнется в 9:00.

Напомним, Игнашевич завершил карьеру игрока после чемпионата мира-2018 и приступил к работе в качестве тренера с молодежной командой ЦСКА.
Теги: Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 14:39
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