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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Игнашевич организует благотворительный футбольный турнир в Москве (видео)
Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич проведет благотворительный футбольный турнир совместно с фондом "Нужна помощь".
До участия в соревнованиях будут допущены 16 мужских, 8 женских и 8 юношеских команд (13-17 лет).
Все средства, собранные в рамках отборочного этапа, будут перечислены в фонд помощи социально незащищенным группам граждан "Нужна помощь".
Благотворительный турнир Сергея Игнашевича пройдет в Москве 20 октября и начнется в 9:00.
Напомним, Игнашевич завершил карьеру игрока после чемпионата мира-2018 и приступил к работе в качестве тренера с молодежной командой ЦСКА.
До участия в соревнованиях будут допущены 16 мужских, 8 женских и 8 юношеских команд (13-17 лет).
Все средства, собранные в рамках отборочного этапа, будут перечислены в фонд помощи социально незащищенным группам граждан "Нужна помощь".
Благотворительный турнир Сергея Игнашевича пройдет в Москве 20 октября и начнется в 9:00.
Напомним, Игнашевич завершил карьеру игрока после чемпионата мира-2018 и приступил к работе в качестве тренера с молодежной командой ЦСКА.
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