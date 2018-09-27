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Прядкин: "Матч ТВ" гарантировал лиге 900 тыс. платных подписок на трансляции РПЛ к 2020 году

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах Матч ТВ увеличить абонентскую базу людей, смотрящих премьер лигу.

"Арифметика прибыли клубов простая: для того чтобы наши команды стали более или менее получать доход от телетрансляций, нам нужен хотя бы миллион платных подписчиков.

Именно по этой причине команды РПЛ пошли на контракт между нами и "Матч ТВ". В соглашении по реализации медийных прав прописано, что к 2020 году они гарантируют выход на 900 тыс. подписчиков.

В противном случае мы будем иметь право на разрыв контракт", — сказал Прядкин.

Напомним, ранее пресс-служба "Матч ТВ" опубликовала отчет согласно которому на данный момент абонентская база канала "Матч Премьер" составляет 393 тыс. человек.

RT
Теги: Прядкин Матч ТВ
Сегодня, 14:57
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№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 15:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
900 000 подписчиков? Довольно смелое заявление, Прядкин или лох или сволочь.


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Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
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