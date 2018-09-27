Прядкин: "Матч ТВ" гарантировал лиге 900 тыс. платных подписок на трансляции РПЛ к 2020 году

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах Матч ТВ увеличить абонентскую базу людей, смотрящих премьер лигу."Арифметика прибыли клубов простая: для того чтобы наши команды стали более или менее получать доход от телетрансляций, нам нужен хотя бы миллион платных подписчиков.Именно по этой причине команды РПЛ пошли на контракт между нами и "Матч ТВ". В соглашении по реализации медийных прав прописано, что к 2020 году они гарантируют выход на 900 тыс. подписчиков.В противном случае мы будем иметь право на разрыв контракт", — сказал Прядкин.Напомним, ранее пресс-служба "Матч ТВ" опубликовала отчет согласно которому на данный момент абонентская база канала "Матч Премьер" составляет 393 тыс. человек.