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ЦСКА и "Спартак" по итогам дерби будут оштрафованы на более чем полмиллиона рублей

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях по итогам матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — "Спартак" (1:1).

"За скандирование оскорбительных выражений фанатами ЦСКА на клуб наложен штраф 50 тыс. рублей. За использование пиротехники ЦСКА оштрафован на 120 тыс. рублей.

"Спартаку" выписан штраф 50 тыс. рублей за оскорбления. За использование пиротехники — 125 тыс. рублей. Два болельщика "Спартака" сидели на ограждении во время матча — штраф 50 тыс. рублей. Это штраф за неправомерное действие зрителей, создающих угрозу собственной жизни и здоровью. У "Спартака" были несогласованные баннеры — штраф 100 тыс. рублей. И один баннер содержал ненормативную лексику — за него штраф 50 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца Чемпионат
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 15:32
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(1)
№7 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 17:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Как в поговорке: "Кому война, а кому - мать родная"...
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 16:54) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Пора прикрывать эту кормушку,слишком много дармоедов развелось
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:12) #
  • +2
  •  (6)

Хорошая кормушка! А при чем здесь клубы? И что за дебилы там работают?Они даже это нормально сделать не могут - за одно и то же инкриминируемое действие разный размер штрафа(наверное,пиротехника у них разная - у гостей она была уровнем повыше).
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 16:03) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
капец!
когда же будут за хулиганство отвечать полиция, которая за деньги работает на матчах?
когда штрафовать будут конкретных уродов, а не клуб? ну ладно еще трудно вычислить конкретных когда несколько сотен одновременно материться. Но двух ублюдков, сидящих на ограждении нельзя было сразу же снять и руки скрутить?
да и с массовыми нарушениями имхо можно было бы быстро справиться.
Ввели бы норму, что за массовые нарушения после первого устного предупреждения фанатский сектор закрывали на следующий матч и через несколько таких наказаний зачинщиков сама же толпа на месте гасила.
Хотя... откуда же тогда деньги на зп в кдк брать?... тупик))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 15:43) #
  • +6
  •  (8)

Лучше эти деньги в детские дома отправлять чем в КДК !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:43) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Премию себе выписали))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:42) #
  • +5
  •  (9)

шакалы ... все штрафуют ...собирают себе ... клуб то тут причем ?? как он может решить вопрос на гостевом матче ??
с ума сошли ... штрафуйте этих идиотов лично кто жжет, кто сидит на ограждениях и так далее ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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