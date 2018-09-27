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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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ЦСКА и "Спартак" по итогам дерби будут оштрафованы на более чем полмиллиона рублей
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях по итогам матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — "Спартак" (1:1).
"За скандирование оскорбительных выражений фанатами ЦСКА на клуб наложен штраф 50 тыс. рублей. За использование пиротехники ЦСКА оштрафован на 120 тыс. рублей.
"Спартаку" выписан штраф 50 тыс. рублей за оскорбления. За использование пиротехники — 125 тыс. рублей. Два болельщика "Спартака" сидели на ограждении во время матча — штраф 50 тыс. рублей. Это штраф за неправомерное действие зрителей, создающих угрозу собственной жизни и здоровью. У "Спартака" были несогласованные баннеры — штраф 100 тыс. рублей. И один баннер содержал ненормативную лексику — за него штраф 50 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца Чемпионат
"За скандирование оскорбительных выражений фанатами ЦСКА на клуб наложен штраф 50 тыс. рублей. За использование пиротехники ЦСКА оштрафован на 120 тыс. рублей.
"Спартаку" выписан штраф 50 тыс. рублей за оскорбления. За использование пиротехники — 125 тыс. рублей. Два болельщика "Спартака" сидели на ограждении во время матча — штраф 50 тыс. рублей. Это штраф за неправомерное действие зрителей, создающих угрозу собственной жизни и здоровью. У "Спартака" были несогласованные баннеры — штраф 100 тыс. рублей. И один баннер содержал ненормативную лексику — за него штраф 50 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца Чемпионат
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