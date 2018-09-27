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"Авангард" - "Краснодар": стартовые составы

"Краснодар" объявил состав на матч 1/16 финала Кубка России против курского "Авангарда".

"Краснодар": Синицын - Марков, Мартынович, Фьолусон, Рамирес - Шишкин, Каборе, Мамаев - Стоцкий, Классон, Куэва.

Запасные: Крицюк, Адамов, Спайич, Петров, Катрич, Газинский, Сулейманов, Голубев, Онугха.

"Авангард": Чагров, Дашаев, Багаев, Никитин, Трошечкин, Акбашев, Батютин, Стеклов, Гоцук, Альшин, Земсков.

Запасные: Саутин, Федчук, Синяев, Касьян, Войнов, Руденко, Минаев.
Теги: Краснодар Авангард
Сегодня, 16:20
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