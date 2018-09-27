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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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ЦСКА отправился в Оренбург без Щенникова, Эрнандеса и Магнуссона
ЦСКА отправился в Оренбург, где завтра состоится матч 9-го тура РПЛ против "Оренбурга".
С армейцами не полетели защитники Георгий Щенников и Хердур Магнуссон, а также нападающий Абель Эрнандес.
Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.
ПФК ЦСКА
С армейцами не полетели защитники Георгий Щенников и Хердур Магнуссон, а также нападающий Абель Эрнандес.
Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.
ПФК ЦСКА
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