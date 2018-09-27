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ЦСКА отправился в Оренбург без Щенникова, Эрнандеса и Магнуссона

ЦСКА отправился в Оренбург, где завтра состоится матч 9-го тура РПЛ против "Оренбурга".

С армейцами не полетели защитники Георгий Щенников и Хердур Магнуссон, а также нападающий Абель Эрнандес.

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Оренбург
Сегодня, 16:28
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№2 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 17:24) #
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а где Бистрович -нет в составе и нет среди больных дембельнулся что ли wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Жалко Абель выбыл....да еще так быстро.
Все хороши. Всем здоровья.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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