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"Краснодар" уверенно обыграл "Авангард" в Курске

"Краснодар" одержал победу в Курске над "Авангардом" и вышел в 1/8 финала Кубка России.

Кубок России

1/16 финала

"Авангард" К – "Краснодар" 0:2

Гол: Марков, 9, Шишкин, 66

"Авангард": Чагров, Дашаев, Багаев, Никитин, Трошечкин, Акбашев, Батютин (Федчук, 62), Стеклов, Гоцук, Альшин, Земсков (Касьян, 68).

"Краснодар": Синицын - Марков (Катрич, 58), Мартынович, Фьолусон, Рамирес - Шишкин, Каборе (Газинский, 68), Мамаев - Стоцкий, Классон (Сулейманов, 46), Куэва.

Предупреждения: Трошечкин, 50, Катрич, 84
Теги: Краснодар Авангард
Сегодня, 18:54
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№4 Написал: украб (Сегодня, 19:27) #
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online

Aseev Valeri,
ну если пидpид не выстоял твой
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 19:23) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
У Авангарда ничего не получалось, особенно в начале. Краснодар ничем не удивил. Выстоят ли быки против Севильи...Вряд ли.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: yutal г. Санкт-Петербург (Сегодня, 19:00) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
С победой! Нормально сыграли!
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 18:55) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
с одной стороны уверенно, с другой стороны защита пожарила
да и контратаки 4 в 2 надо реализовывать
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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