"Краснодар" уверенно обыграл "Авангард" в Курске

"Краснодар" одержал победу в Курске над "Авангардом" и вышел в 1/8 финала Кубка России.Кубок России1/16 финалаМарков, 9, Шишкин, 66"Авангард": Чагров, Дашаев, Багаев, Никитин, Трошечкин, Акбашев, Батютин (Федчук, 62), Стеклов, Гоцук, Альшин, Земсков (Касьян, 68)."Краснодар": Синицын - Марков (Катрич, 58), Мартынович, Фьолусон, Рамирес - Шишкин, Каборе (Газинский, 68), Мамаев - Стоцкий, Классон (Сулейманов, 46), Куэва.Предупреждения: Трошечкин, 50, Катрич, 84