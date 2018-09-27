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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:10
Финалист прошлого кубка остановлен. "Краснодар" продолжает побеждать в лучшем сезоне в своей истории
Финалист прошлого кубка остановлен. "Краснодар" продолжает побеждать в лучшем сезоне в своей истории
17:34
Сергей Анохин: мы не снимаем с себя ответственность за безопасность матча "Енисей" - "Спартак"
Сергей Анохин: мы не снимаем с себя ответственность за безопасность матча "Енисей" - "Спартак"
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Прядкин: "Матч ТВ" гарантировал лиге 900 тыс. платных подписок на трансляции РПЛ к 2020 году (12)
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11:09
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Бубнов: Ташаеву нужно активнее себя проявлять - пока он в "Спартаке" явно не в своей тарелке (9)
"Краснодар" уверенно обыграл "Авангард" в Курске
"Краснодар" одержал победу в Курске над "Авангардом" и вышел в 1/8 финала Кубка России.
Кубок России
1/16 финала
"Авангард" К – "Краснодар" 0:2
Гол: Марков, 9, Шишкин, 66
"Авангард": Чагров, Дашаев, Багаев, Никитин, Трошечкин, Акбашев, Батютин (Федчук, 62), Стеклов, Гоцук, Альшин, Земсков (Касьян, 68).
"Краснодар": Синицын - Марков (Катрич, 58), Мартынович, Фьолусон, Рамирес - Шишкин, Каборе (Газинский, 68), Мамаев - Стоцкий, Классон (Сулейманов, 46), Куэва.
Предупреждения: Трошечкин, 50, Катрич, 84
Кубок России
1/16 финала
"Авангард" К – "Краснодар" 0:2
Гол: Марков, 9, Шишкин, 66
"Авангард": Чагров, Дашаев, Багаев, Никитин, Трошечкин, Акбашев, Батютин (Федчук, 62), Стеклов, Гоцук, Альшин, Земсков (Касьян, 68).
"Краснодар": Синицын - Марков (Катрич, 58), Мартынович, Фьолусон, Рамирес - Шишкин, Каборе (Газинский, 68), Мамаев - Стоцкий, Классон (Сулейманов, 46), Куэва.
Предупреждения: Трошечкин, 50, Катрич, 84
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