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"Тамбов" - "Крылья Советов": стали известны стартовые составы

"Тамбов" и "Крылья Советов" объявили стартовые составы на предстоящий матч в рамках 1/16 финала Кубка России.

"Тамбов": Смирнов, Рыбин, Овсиенко, Шляков, Чистяков, Чуперка, Килин, Кашчелан, Шевчук, Клёнкин, Себай.

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Тигиев, Надсон, Рохель, Башкиров, Чочиев, Ланин, Мияйлович, Корниленко, Канунников.
Теги: Тамбов Крылья Советов
Сегодня, 19:16
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 19:26) #
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кто скажет у КС основной состав или нет?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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