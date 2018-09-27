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Артур Григорьянц: КДК рассмотрит уханье болельщиков в матче "Торпедо" - "Динамо"

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании в среду орган рассмотрит поведение болельщиков в матче 1/16 финала Кубка России "Торпедо" - "Динамо".

- Мы получили рапорт этого матча. Рассмотрим его на ближайшем заседании в среду, - сказал Григорьянц.

- Какие дисциплинарные нарушения указаны в рапорте матча?

- Первое – это использование и бросание на поле пиротехники, второе – скандирования болельщиков, в том числе, так называемое, уханье. Все это отражено в рапорте комиссара матча.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Григорьянц Торпедо Динамо
Сегодня, 19:33
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