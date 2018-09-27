Артур Григорьянц: КДК рассмотрит уханье болельщиков в матче "Торпедо" - "Динамо"

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании в среду орган рассмотрит поведение болельщиков в матче 1/16 финала Кубка России "Торпедо" - "Динамо".- Мы получили рапорт этого матча. Рассмотрим его на ближайшем заседании в среду, - сказал Григорьянц.- Первое – это использование и бросание на поле пиротехники, второе – скандирования болельщиков, в том числе, так называемое, уханье. Все это отражено в рапорте комиссара матча.