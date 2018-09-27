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Антон Миранчук: в чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал победу в матче 1/16 финала Олимп Кубка России с "Балтикой" (3:2, дополнительное время).

– Кубок – специфичный турнир. Как показывает практика, простых побед здесь не бывает. Могли забивать и спокойно контролировать матч. Но свои моменты не реализовали, пропустили первыми и на протяжении всего матча отыгрывались. У нас есть характер. Все ребята молодцы.

Рад, что забил сам, что забил брат и Эдер. Слава богу, что победили. Помню прошлый матч с «Крыльями» в кубке. Там также пропустили и отыгрывались, но в дополнительное время сильнее оказались самарцы. Сейчас удача на нашей стороне. Надеюсь, это поможет в дальнейших матчах.

- Через три дня матч с "Ахматом", через неделю Лига чемпионов. Как будете справляться?

– Главное, восстановиться. В чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить. Восстановление пройдет легче. С положительными эмоциями будем готовиться к следующим матчам, к Лиге чемпионов. Это то, ради чего мы играем в футбол.

ФК "Локомотив"
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 21:44
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№9 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:39) #
  • -1
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online
Болеет за:
«МЮ»
Балтика все штанги обстучала,с чего тут окрыляться?
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:34) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Цитата: Пивовед
Цитата: Lokoflesh
Цитата: Пивовед
ну да, такого гранда грохнули..
и вообще.
окрылённые проводницы- это стюардессы, а небо к РЖД не относится .

За Балтику поди топил, свинья безродная.


прокладку поменяй , окрылённая.

да, Спартак- в сердце.
Балтика- любимая игрушка.

Много серешь, тварина безмозглая.
С грандом свинарня играла, еле отползли.


свинарню, девушка, вчера Балтика по полю е6лом возила, оная свинарня вчера свои пичинёнские простыни едва унесла из Калининграда


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:30) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
Цитата: Lokoflesh
Цитата: Пивовед
ну да, такого гранда грохнули..
и вообще.
окрылённые проводницы- это стюардессы, а небо к РЖД не относится .

За Балтику поди топил, свинья безродная.


прокладку поменяй , окрылённая.

да, Спартак- в сердце.
Балтика- любимая игрушка.

Много серешь, тварина безмозглая.
С грандом свинарня играла, еле отползли.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Цитата: Пивовед
ну да, такого гранда грохнули..
и вообще.
окрылённые проводницы- это стюардессы, а небо к РЖД не относится .

За Балтику поди топил, свинья безродная.


прокладку поменяй , окрылённая.

да, Спартак- в сердце.
Балтика- любимая игрушка.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Antip7
Тебя зарплата уже не окрыляет?

В России все футболисты играют ради футбола и болельщиков, но чуть задержка в зарплате и уже начинается нытье
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:10) #
  • -2
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
ну да, такого гранда грохнули..
и вообще.
окрылённые проводницы- это стюардессы, а небо к РЖД не относится .

За Балтику поди топил, свинья безродная.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:00) #
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Тебя зарплата уже не окрыляет?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:53) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
окрылить? победа над командой-(почти)аудсайдером ФНЛ?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:51) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну да, такого гранда грохнули..
и вообще.
окрылённые проводницы- это стюардессы, а небо к РЖД не относится .


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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