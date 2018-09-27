Антон Миранчук: в чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал победу в матче 1/16 финала Олимп Кубка России с "Балтикой" (3:2, дополнительное время).– Кубок – специфичный турнир. Как показывает практика, простых побед здесь не бывает. Могли забивать и спокойно контролировать матч. Но свои моменты не реализовали, пропустили первыми и на протяжении всего матча отыгрывались. У нас есть характер. Все ребята молодцы.Рад, что забил сам, что забил брат и Эдер. Слава богу, что победили. Помню прошлый матч с «Крыльями» в кубке. Там также пропустили и отыгрывались, но в дополнительное время сильнее оказались самарцы. Сейчас удача на нашей стороне. Надеюсь, это поможет в дальнейших матчах.– Главное, восстановиться. В чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить. Восстановление пройдет легче. С положительными эмоциями будем готовиться к следующим матчам, к Лиге чемпионов. Это то, ради чего мы играем в футбол.