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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Антон Миранчук: в чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал победу в матче 1/16 финала Олимп Кубка России с "Балтикой" (3:2, дополнительное время).
– Кубок – специфичный турнир. Как показывает практика, простых побед здесь не бывает. Могли забивать и спокойно контролировать матч. Но свои моменты не реализовали, пропустили первыми и на протяжении всего матча отыгрывались. У нас есть характер. Все ребята молодцы.
Рад, что забил сам, что забил брат и Эдер. Слава богу, что победили. Помню прошлый матч с «Крыльями» в кубке. Там также пропустили и отыгрывались, но в дополнительное время сильнее оказались самарцы. Сейчас удача на нашей стороне. Надеюсь, это поможет в дальнейших матчах.
- Через три дня матч с "Ахматом", через неделю Лига чемпионов. Как будете справляться?
– Главное, восстановиться. В чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить. Восстановление пройдет легче. С положительными эмоциями будем готовиться к следующим матчам, к Лиге чемпионов. Это то, ради чего мы играем в футбол.
ФК "Локомотив"
– Кубок – специфичный турнир. Как показывает практика, простых побед здесь не бывает. Могли забивать и спокойно контролировать матч. Но свои моменты не реализовали, пропустили первыми и на протяжении всего матча отыгрывались. У нас есть характер. Все ребята молодцы.
Рад, что забил сам, что забил брат и Эдер. Слава богу, что победили. Помню прошлый матч с «Крыльями» в кубке. Там также пропустили и отыгрывались, но в дополнительное время сильнее оказались самарцы. Сейчас удача на нашей стороне. Надеюсь, это поможет в дальнейших матчах.
- Через три дня матч с "Ахматом", через неделю Лига чемпионов. Как будете справляться?
– Главное, восстановиться. В чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить. Восстановление пройдет легче. С положительными эмоциями будем готовиться к следующим матчам, к Лиге чемпионов. Это то, ради чего мы играем в футбол.
ФК "Локомотив"
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