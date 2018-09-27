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"Крылья Советов" вышли в 1/8 финала Кубка России

"Крылья Советов" одержали победу над "тамбовом" в матче 1/16 финала Кубка России.

Кубок России

1/16 финала

"Тамбов" – "Крылья Советов" 1:2

Голы: Клёнкин, 37 - Чичерин, 72, Антон, 95.

"Тамбов": Смирнов, Рыбин, Овсиенко, Шляков, Чистяков, Чуперка, Килин (Рагулькин, 106), Кашчелан, Шевчук (Чернышов, 91), Клёнкин (Горбатюк, 115), Себаи (Бенито, 98).

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов (Чичерин, 46), Тигиев, Надсон, Рохель, Башкиров, Чочиев (Ткачук, 67), Ланин (Антон, 85), Мияйлович, Корниленко (Зотов, 105), Канунников.

Предупреждения: Мияйлович, 28, Килин, 31, Овсиенко, 90+1, Башкиров, 93, Корниленко, 96, Горбатюк, 116, Канунников, 120+3.
Теги: Крылья Советов Тамбов
Сегодня, 22:04
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№1 Написал: madhate Вальхалла (Сегодня, 22:09) #
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Обыграли полупрофессиональный быдло-коллектив за счет фарта. Все же в ФНЛ более органично смотримся и по всей видимости там и будем через год. Ну хоть количество забитых мячей удвоили за сезон, лол.
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
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