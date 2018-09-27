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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Прядкин: средняя посещаемость матчей РПЛ – 20 тысяч болельщиков
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о росте интереса к чемпионату России со стороны болельщиков.
- Многое ли изменилось в Российской премьер-лиге после домашнего чемпионата мира?
– Да. Об этом в первую очередь говорят цифры. Средняя посещаемость матчей РПЛ - 20 тысяч болельщиков. В предыдущем сезоне эта цифра не превышала 13 тысяч. Вопрос в другом: сможем ли мы удержать эту волну интереса к футболу в стране? Скажу честно, перед матчем за Суперкубок страны в Нижнем Новгороде я опасался, что переход от первенства планеты к национальному может пройти тяжело.
Задавался вопросом: а сможем ли мы выдержать тот настрой болельщиков, привлечь зрителей? Но 44 тысяч человек на трибунах сказали сами за себя. Сейчас схожая ситуация – нас ждет некий переход.
- Но что может произойти? Ведь болельщики уже ходят на стадионы.
– Мы переходим в холодное время года. Здесь многое зависит от клубов и людей, которые отвечают за новые арены. Если на стадионах обеспечат тепло и комфорт – тенденция высокого спроса на футбол сохранится до зимнего перерыва. Будем стремиться к тому, чтобы дать болельщикам всестороннюю поддержку по всем вопросам. Сам чемпионат проходит на высоком уровне: плотность таблицы и интересные поединки вызывают дополнительный ажиотаж у зрителя.
- Нынешний сезон стартовал не только сразу после ЧМ, но и после глобального ребрендинга Российской премьер-лиги. Вы можете дать первые оценки маркетинговой работы?
– Восприятие нового образа лиги положительное. В первую очередь судим по новым подписчикам в социальных сетях. В общей сложности, это 2,3 миллиона человек. Уже шутим, что по популярности начали обгонять некоторых звезд интернета. Безусловно, ощутимый всплеск интереса был зафиксирован во время и после мундиаля.
- Вы можете привести конкретные цифры?
– В апреле у официального инстаграм-канала лиги насчитывалось 45 тысяч подписчиков, сейчас эта цифра увеличилась до 350 тысяч. Кроме того, оптимизм вселяет и то, что даже самые консервативные болельщики с пониманием и даже воодушевлением относятся к идее и концепции смены образа самого кубка лиги.
Но этот вопрос лишь на стадии разработки, макет еще предстоит утвердить всем клубам РПЛ.
RT
- Многое ли изменилось в Российской премьер-лиге после домашнего чемпионата мира?
– Да. Об этом в первую очередь говорят цифры. Средняя посещаемость матчей РПЛ - 20 тысяч болельщиков. В предыдущем сезоне эта цифра не превышала 13 тысяч. Вопрос в другом: сможем ли мы удержать эту волну интереса к футболу в стране? Скажу честно, перед матчем за Суперкубок страны в Нижнем Новгороде я опасался, что переход от первенства планеты к национальному может пройти тяжело.
Задавался вопросом: а сможем ли мы выдержать тот настрой болельщиков, привлечь зрителей? Но 44 тысяч человек на трибунах сказали сами за себя. Сейчас схожая ситуация – нас ждет некий переход.
- Но что может произойти? Ведь болельщики уже ходят на стадионы.
– Мы переходим в холодное время года. Здесь многое зависит от клубов и людей, которые отвечают за новые арены. Если на стадионах обеспечат тепло и комфорт – тенденция высокого спроса на футбол сохранится до зимнего перерыва. Будем стремиться к тому, чтобы дать болельщикам всестороннюю поддержку по всем вопросам. Сам чемпионат проходит на высоком уровне: плотность таблицы и интересные поединки вызывают дополнительный ажиотаж у зрителя.
- Нынешний сезон стартовал не только сразу после ЧМ, но и после глобального ребрендинга Российской премьер-лиги. Вы можете дать первые оценки маркетинговой работы?
– Восприятие нового образа лиги положительное. В первую очередь судим по новым подписчикам в социальных сетях. В общей сложности, это 2,3 миллиона человек. Уже шутим, что по популярности начали обгонять некоторых звезд интернета. Безусловно, ощутимый всплеск интереса был зафиксирован во время и после мундиаля.
- Вы можете привести конкретные цифры?
– В апреле у официального инстаграм-канала лиги насчитывалось 45 тысяч подписчиков, сейчас эта цифра увеличилась до 350 тысяч. Кроме того, оптимизм вселяет и то, что даже самые консервативные болельщики с пониманием и даже воодушевлением относятся к идее и концепции смены образа самого кубка лиги.
Но этот вопрос лишь на стадии разработки, макет еще предстоит утвердить всем клубам РПЛ.
RT
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