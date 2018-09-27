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Завтра Смолов отправится в Рим на обследование

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, получивший травму в игре Кубка России с "Балтикой", завтра отправится в Рим для прохождения дополнительного обследования.

Смолов перешел в "Локомотив" 9 августа 2018 года. Он провел 6 матчей за железнодорожников в РПЛ и забил 2 гола.

ФК "Локомотив"
Теги: Смолов Локомотив
Вчера, 22:49
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