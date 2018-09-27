"Динамо" оштрафовано на 70 тысяч рублей за нецензурные скандирования болельщиков в адрес "Анжи"

КДК РФС обнародовал наказания для команд по итогам матчей восьмого тура чемпионата России.Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов покидал пределы технической зоны, он получил штраф в размере 20 тысяч рублей, так как это уже второе подобное нарушение с его стороны в этом сезоне.Болельщики "Арсенала" скандировали оскорбительные кричалки, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.За скандирование болельщиками "Динамо" оскорбительных и нецензурных выражений в адрес махачкалинцев бело-голубые получили штраф в 70 тысяч рублей.