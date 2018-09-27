Новости партнеров

Жена Александра Кержакова подает на него в суд

Жена бывшего нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Милана подает на него в суд.

"Пришла пора признать, что я испугалась давления и продолжала верить в то, что человек, за которого я жизнь готова была отдать, любит меня и хочет мне добра. Да, это наивно и инфантильно, любовь не должна преобладать над здравомыслием, но так случилось со мной. Я признала все, что хотел Александр, отдала ему все, что он хотел и полетела туда, куда он хотел. Я не слушала свою семью, в какой-то момент я даже отвернулась от них, я была как-будто бы зомбирована этой слепой любовью к нему.

А потом я осталась одна – не нужная никому, кроме своей семьи, семьи, от которой отказалась я, но которая не отказалась от меня. И в тот момент я поняла – хватит! Хватит просто быть марионеткой. Я никогда не подпишу бумагу об определении места жительства моего сына с ним, иначе я просто больше никогда его не увижу. В этом ему опыта не занимать.

Я перестала бояться чужого мнения. Я слишком долго ждала, руководствуясь его обещаниями, что все будет хорошо, когда я приеду. Я читала комментарии людей, что я не с сыном, и мое сердце просто рвало на части, но я знала, что осталось потерпеть совсем немного, и что я делаю это ради своего ребёнка. Теперь, когда я знаю, что все обещания – пыль, я пойду до конца.

Я развожусь, я начинаю судебный процесс в отношении моего Темы, я больше не веду никаких общих коммерческих и некоммерческих проектов с А. Кержаковым, в том числе не имею отношения к фонду "Звезды детям". И я думаю, что вы все догадываетесь, что это он действительно под прессингом заставил выложить посты, шантажируя ребёнком. Это то,с чем я живу последнее время. А теперь главная цель моей жизни – это борьба за моего сына.

Я выполнила все условия Александра, но это ни к чему не привело. Я буду бороться за своего сына так, как моя семья боролась за меня, не выкладывая все на просторы интернета. Мы никому на самом деле не нужны, кроме наших родителей и детей. И, если мне придётся отдать жизнь за своего ребёнка, я не буду думать ни секунды. Я больше не боюсь", - цитирует Милану super.ru/

Ранее Милана обвинила Кержакова в том, что он отобрал ее ребенка. Впоследствии супруга бывшего футболиста призналась, что стала принимать наркотики после смерти отца и лечилась от наркозависимости. Кержаков, судя по посту в Инстаграме, простил жену и пообещал ей помочь справиться с проблемами.
Теги: Кержаков
Вчера, 23:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(3)
№4 Написал: Дарко Панчев N (Сегодня, 00:35) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Победоносный Зенит
Интересно, а наркоту тоже он тебя заставил употреблять?

вот именно
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 00:34) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: rocker31
Тяжело иметь объективное мнение,относительно того,что происходит у кого-то "за закрытыми дверями",ещё и на основании каких-то статей в и-нете. Но,по ходу,у Кержакова то рыльце в пушку,уж много разных гнилых историй просачивалось за эти годы...

особенно его фото голое, которое он кому то отправлял, надеюсь не мужику
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 00:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, а наркоту тоже он тебя заставил употреблять?


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: rocker31 К-G (Вчера, 23:55) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Тяжело иметь объективное мнение,относительно того,что происходит у кого-то "за закрытыми дверями",ещё и на основании каких-то статей в и-нете. Но,по ходу,у Кержакова то рыльце в пушку,уж много разных гнилых историй просачивалось за эти годы...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.