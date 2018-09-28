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Руслан Нигматуллин: теперь для "Локомотива" каждая игра решающая

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от встречи "железнодорожников" с "Ахматом" в матче 9-го тура РПЛ.

"Не стал бы говорить, что этот матч станет для Сёмина и "Локомотива" решающим. Теперь для них каждая игра имеет решающее значение.

И так будет продолжаться, пока "Локо" не восстановит свои прежние позиции. Встреча с "Ахматом" будет непростой, грозненцы сейчас на ходу. Думаю грядущий матч может завершиться ничьей", — цитируют Нигматуллина "Известия".

Матч "Локомотива" с "Ахматом" состоится 29 сентября в Москве на "РЖД Арене", начало – в 19:00 мск.
Теги: Нигматуллин Локомотив
Сегодня, 09:12
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