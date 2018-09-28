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Андрей Червиченко: "Спартак" явно не выглядит фаворитом матча с "Ростовом"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче 9-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом".

"Если "Ростов" под руководством Карпина обыграет "Спартак", это будет серьезная оплеуха. Думаю, в случае неудачи в грядущем туре дни Карреры на тренерском мостике "красно-белых" будут сочтены.

В целом "Спартак" не кажется фаворитом предстоящего матча. "Ростов" выглядит более сыгранной, мобильной и быстрой командой. А в стане москвичей выделяются только персоналии, которые могут сделать гол из ничего. Поэтому если "Спартак" и выиграет, то с минимумом забитых мячей", - сказал Червиченко.

Известия
Теги: Спартак Ростов Червиченко
Сегодня, 09:19
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№11 Написал: Батька (Сегодня, 10:34) #
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online

Цитата: serega_user
С этого места поподробнее. А можно узнать, кто тогда был лучше Спартака по составу на тот момент?

Лолса спроси с 4 поста он написал чо даже в пятерку не входит ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 10:33) #
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Червяк дождевой опять выполз.
Вот посмотрим составы команд,увидим в каких условиях будут играть команды,погода дождливая в последнюю неделю стоит в Московском регионе,тогда и можно будет сказать кто фаворит,но Спартак должен быть фаворитом в домашнем матче с Ростовом,все таки к нам не Барселона приедет,Валера будет от обороны игру строить.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:17) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
Карерра гений с составом не входящим в пятерку...

С этого места поподробнее. А можно узнать, кто тогда был лучше Спартака по составу на тот момент?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: Батька (Сегодня, 10:04) #
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online

Цитата: Lols
У Спартака состав не уровня первой 5-ки РПЛ

Карерра гений с составом не входящим в пятерку стал Чемпионом, потом взял СперКубок, потом бронзовые медали, дошел по полуфинала Кубка России, Обыграл 5-1 Севилью ... 1-1 сыграл с Ливерпулем (финалистом ЛЧ) !!

Не в коем случае его не менять !!! Гениальный тренер !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:53) #
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Босх,
Бред несёшь.он спортсмен,профессионал. С очень большим эго.и поверь,что он думает прежде всего о победе. А я в свою очередь надеюсь что о Спартак прорвет .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 09:52) #
  • +3
  •  (7)

Спартак непредсказуем
. А что на ветке делают гомосеки?
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:52) #
  • +3
  •  (5)

Расклады тут не важны,главное победа Спартака. А кто фаворит,не имеет значение .у Спартака ,как и у Ростова многие отдыхали,а именно основные игроки,поэтому не вижу смысла говорить ,кто сдесь имеет большие шансы,говорить не имеет смысл.карпин сделает игру на контрвыпадах ,это и дураку понятно .а нам нужно надеятся на быстрый гол.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 09:50) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
У спортака состав не уровня первой 5-ки РПЛ, Ростов на 2 головы сильнее, преимущество свиней в том что они играют дома, скорее всего минимальная победа Ростова либо ничья 1-1.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 09:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Не люблю я подобные выказывания перед игрой... Игра "Ростова" не слишком впечатляет. Правда, "Спартак" от обороны играть не будет, а с их защитой это шанс.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:36) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Самый интересный матч тура.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 09:29) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Ростов»
Прошлую игру со Спартаком- Валера слил,устроив "ротацию" и явно ослабил команду. Это было видно всем.
Валера в наглую слл игру! Стараясь "помочь" Спатаку.
Всё он надеется,Что Федун его простит,забудет пущенные по ветру 180 млн евров...простит да и позовет обратно.
Так что спартачам можно не переживать.Эту игру Валера тоже сольет.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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