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"Оренбург" - ЦСКА: команды определились с формами (фото)

"Оренбург" и московский ЦСКА определились с формой на предстоящий матч 9-го тура РПЛ.

Хозяева выйдут на поле в белом, голкипер – в черно-красной форме. Армейцы проведут встречу в оранжевой форме, а вратарь – в зеленой.



Матч состоится 28 сентября, в 17:30 по московскому времени.
Теги: Оренбург ЦСКА
Сегодня, 10:25
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