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Артем Дзюба подарил футболку самому популярному российскому актеру

Нападающий"Зенита" и сборной России Артем Дзюба посетил спектакль "Гамлет".

После представления он тепло пообщался с исполнителем главной роли Данилой Козловским.

Сегодня, 12:06
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(5)
№15 Написал: Realist2000 (Сегодня, 14:30) #
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Про одного слышал,а второй-то кто?Что за "ахтер"?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№14 Написал: Сержант КМВ (Сегодня, 13:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
самому бездарному российскому актёру
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№13 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:30) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Козловский же пид...р, нормальная футболка для него


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А кто там третий "самый популярный" на говнофото, сделанном на 3-хмегапиксельную камеру Зюбы?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№11 Написал: Crazy Rat Стерлитамак (Сегодня, 13:18) #
  • 0
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А как же Безруков!!! Какой удар scream
Регистрация: 23.10.2008 [жалоба]
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 13:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Looka
Цитата: Брюзга
Посмотрел из-за желания узнать, кто же у нас "самый популярный актёр".

Абсолютно аналогично. Узнал - и сильно удивился.

а я вообще окуел!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:01) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Брюзга
Посмотрел из-за желания узнать, кто же у нас "самый популярный актёр".

Абсолютно аналогично. Узнал - и сильно удивился.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:52) #
  • +6
  •  (10)

Самый раздутый .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:48) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Назаров приуныл.


Ему Глушаков подарит.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№6 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:44) #
  • +2
  •  (10)

Посмотрел из-за желания узнать, кто же у нас "самый популярный актёр".
Эта хрень напомнила анекдот Маменко:
Сидят два хохла, тихо-мирно выпивают и закусывают. Смотрят, пролетавший "кукурузник" над селом внезапно делает в воздухе кульбит и падает падает прямо на сортир...взрыв...всё вокруг в гамне... два кума стоят тоже в гамне... Один другому говорит:
- ото яка страна, такі й теракти!
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№5 Написал: spartak1975 (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (10)

soloz,
Уговорил-будешь третьим
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Назаров приуныл.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:27) #
  • -1
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spartak1975
Вот и встретились два долбоеба


Трое ТЫ себя забыл !!!!!!!!!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:14) #
  • +9
  •  (17)

А кто определил что Козловский- "самый популярный" рос актер? Его вроде кто только не опускал из кинокритиков и спецов от кино)))) Как актер- полное фуфло. одна маска во всех сериалах. Фильмец "Тренер" еще гавнее.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: spartak1975 (Сегодня, 12:12) #
  • -15
  •  (29)

Вот и встретились два долбоеба. Причем голубые долбоебы
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
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