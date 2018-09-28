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Александр Кокорин одним из первых в России приобрел новый айфон - в трех экземплярах

Форвард "Зенита" Александр Кокорин одним из первых людей в России приобрел новый айфон, причем в трех экземплярах.

Форвард опубликовал фото с тремя новыми айфонами в сторис инстаграма. Их продажа стартовала в России только сегодня.

Стоимость устройств от компании Apple составляет от 88 до 128 тысяч рублей.

Александр Кокорин одним из первых в России приобрел новый айфон - в трех экземплярах
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 12:57
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№32 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: на и мудрейший
я не могу такой себе позволить...

а он тебе нужен?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№31 Написал: на и мудрейший север (Сегодня, 14:50) #
  • +1
  •  (1)
online

я не могу такой себе позволить...
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№30 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spielhur
советую официальную статистику в США посмотреть.

Не буду опускаться до вашего уровня - необоснованных оскорблений.
Так я тоже советую, чуть-чуть голову включить.

Только факты:
например, Овечкин в НХЛ зарабатывает 10 млн. $ в год (и это еще не больше всех).

Сколько в год зарабатывают анестезиологи в США?
Батька писал ниже что порядка 260 тысяч.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№29 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
У нас так все плохо, что покупка телефона (пусть даже трех), это событие о котором пишут в новостях?


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№28 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spielhur
Тебе, жвачному скоту советую официальную статистику в США посмотреть

Таки что, анестезиолог самая высокооплачиваемая профессия в США, нежвачный скот? Ты же именно это утверждал.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№27 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 14:19) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Цитата: Spielhur
Ну да, самая оплачиваемая профессия в США - анестезиолог, у нас питух с мячом.

И сколько же по-вашему зарабатывают анестезиологи в США в год?

Забавно, когда в интернете не то чтобы непроверенную, а очевидно ложную инфу, выдают за правду.

Тебе, жвачному скоту, советую официальную статистику в США посмотреть.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№26 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Цитата: Sergeevich
И сколько же по-вашему зарабатывают анестезиологи в США в год?

Забавно, когда в интернете не то чтобы непроверенную, а очевидно ложную инфу, выдают за правду.

Правда было исследование проф. специальностей ...конечно спортсменов там не брали ...ясно НХЛ, НБА и другие спортсмены больше получают ... но сам факт что там анестезиолог получает - $260 тысяч в год, а у нас такой же врач 4-5 тысяч долларов в год !!!


Ну так сначала начали сравнивать з/п среднестатистических россиян с спортсменами, а в случае с США мы спортсменов выводим "за скобки"?
Как-то непоследовательно получается...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№25 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:06) #
  • +4
  •  (6)

Проезжая по Тверской, видел толпу этих дебилов у магазина.

Да, когда-то в стране так за Достоевским стояли.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№24 Написал: Сержант КМВ (Сегодня, 14:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frost
Следующая новость Кокорин купил в трех экземплярах чехол для трех айфононов.

следующая новость-кокорин трансплантировал себе третью руку для трёх айфонов
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№23 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 14:02) #
  • -1
  •  (1)

Ну и пусть он их засунет себе эти гребаные айфоны себе в гудок. Нашли о чем писать.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
№22 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
но сам факт что там анестезиолог получает - $260 тысяч в год, а у нас такой же врач 4-5 тысяч долларов в год !!!

Да, но там и пациенты платят не 2000 рублей за прием, или вовсе бесплатно по мед страховке. Боюсь, если тебе предложить платить за медуслуги в десять раз дороже, чтобы зарплата твоего врача была в десять раз выше, ты не согласишься
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№21 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 13:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ну и новости на этом сайте стали публиковать...
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№20 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 13:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
купить близким подарки - да, рассказать об этом всему свету - это другое)
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№19 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 13:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну и ролекс, как-бы, невзначай. smirk
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№18 Написал: Батька (Сегодня, 13:52) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Sergeevich
И сколько же по-вашему зарабатывают анестезиологи в США в год?

Забавно, когда в интернете не то чтобы непроверенную, а очевидно ложную инфу, выдают за правду.

Правда было исследование проф. специальностей ...конечно спортсменов там не брали ...ясно НХЛ, НБА и другие спортсмены больше получают ... но сам факт что там анестезиолог получает - $260 тысяч в год, а у нас такой же врач 4-5 тысяч долларов в год !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№17 Написал: Makc33 (Сегодня, 13:51) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Blessing
Молодец, Сашка, только не инкрустируй бриллиантами, как промес ромб на телефоне, за 140тыс. бакинских.

У тебя по моему уже голова в виде ромба,обратись к врачу
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№16 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 13:50) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Crazy Rat
Быстрее Медведева???

Кокорин быстрее Медведева.
Но Медведев - раньше Кокорина.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AdreiPeterbyrg
Откуда такое желание выпячивать свое финансовое состояние.

Купил близким подарки, почему нет, если есть возможность.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:49) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spielhur
Ну да, самая оплачиваемая профессия в США - анестезиолог

ахах-ха
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Саша, Саша... Хочешь чтобы опять тебя пол года поласкали, как за шампанское в Монако?

Откуда такое желание выпячивать свое финансовое состояние. И так все знают, что денег куры не клюют... Просто зачем?)

И да - конечно это главная футбольная новость дня.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:37) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец, Сашка, только не инкрустируй бриллиантами, как промес ромб на телефоне, за 140тыс. бакинских.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:35) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spielhur
Ну да, самая оплачиваемая профессия в США - анестезиолог, у нас питух с мячом.

И сколько же по-вашему зарабатывают анестезиологи в США в год?

Забавно, когда в интернете не то чтобы непроверенную, а очевидно ложную инфу, выдают за правду.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:33) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Очередная футбольная новость.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: makcnmka (Сегодня, 13:26) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Crazy Rat
Быстрее Медведева???


Ему не продадут. Санкции)))
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:25) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
На пособие по больничному. Опять страховая больничная касса Питера прослезилась.

Цитата: Crazy Rat
Быстрее Медведева???

на Медведева Сколково работает. На него одного.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 13:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Crazy Rat
Быстрее Медведева???

для него спецом собирают ..отдельно нано блеат..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:17) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а два - для перепродажи? smile


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Santi33 СПб (Сегодня, 13:13) #
  • +1
  •  (9)

Пока бабушки с дедушками еле выживают в этом недогосударстве,засранцы айфонами в задницах ковыряют
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Ну да, самая оплачиваемая профессия в США - анестезиолог, у нас питух с мячом.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 13:06) #
  • +9
  •  (11)

Следующая новость Кокорин купил в трех экземплярах чехол для трех айфононов.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
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