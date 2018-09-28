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Павел Мамаев разводится с женой

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана подтвердила, что супруги готовятся к разводу.

"Мы разводимся, это правда. Не знаю, почему. Мы не ссорились.

Он просто резко изменился. Всё стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, этого не избежать", — цитирует Мамаеву Life.

Мамаевы женаты с 2013 года и воспитывают двоих детей.
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 15:51
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№20 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 17:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Слизняк Андрюшенька Малахов аж зарыдал, почему не ко мне в блевот-шоу?
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№19 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ещё бы она хотела развестись... небось. нигде не работает, как почти все жены футболистов. Придется искать новое содержание.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№18 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Футболят жен и мужей.
Вполне себе в тему.

А если серьезно, и если жизни нет, то лучше сразу разбежаться.
Не надо мучить ни себя ни других. Знаю.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№17 Написал: imaginary (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Пашка за ум взялся в этом году, что на поле, что, видимо, и в быту

Цитата: Looka
Еще одна такая "новость" - и сайта можно уходить.

так оно на всех сайтах, что на чемпе, что на спорсте, на спорт-экспрессе вообще на главной рубрика "инстаграм жёны"
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№16 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
В очередь ***ны дети, ведущими на 1-й Канал
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№15 Написал: Batman (Сегодня, 16:34) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Дзагоевы на своём официальном сайте всё опровергли, расслабь булки и лайкни Глушака)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№14 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:28) #
  • +1
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Этой темы здесь не должно быть ,это не про футбол. Вообще попутал.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Beer-man
Да сколько можно? Сайт про что?!
То про Промеса и его бабу, потом Глушаков, картина бабы Смольникова, Кержаков, теперь Мамаев.
Давайте еще про трусы напишете.

«Алан, когда выпьет, слетает с катушек». Жена Дзагоева забрала детей и уехала во Владикавказ
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: Batman (Сегодня, 16:27) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Beer-man,
Дзюба недавно трусы болельщикам подарил. Была эта информация?)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А кто кого разводит то?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 16:20) #
  • +2
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Да сколько можно? Сайт про что?!
То про Промеса и его бабу, потом Глушаков, картина бабы Смольникова, Кержаков, теперь Мамаев.
Давайте еще про трусы напишете.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:15) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Бабы просто отжимают деньги у богатых пацанов вполне законным способом, на одних алиментах на детей можно будет с Мальдив не вылезать, учитывая контракты футболистов.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№8 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:13) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Еще одна такая "новость" - и сайта можно уходить.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№7 Написал: анд самара (Сегодня, 16:08) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Здесь что редактор от Малахова пришел?
Регистрация: 11.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: liasport433 (Сегодня, 16:06) #
  • -3
  •  (9)
online

ну да, мамаеву дело нет , а про глушакова потому что он из СПартака всем дело было!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 16:04) #
  • +4
  •  (6)
online

А при чем здесь футбол?
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:01) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ЭПИДЕМИЯ по разводам
надо отдельный сайт про это делать
типа : ФУТБОЛ ЭТО РАЗВОД
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 16:01) #
  • 0
  •  (6)

Ух, ты, какая классная супер-новость для теле-Шоу на "Дерьмо-ТВ" !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: dvdw (Сегодня, 15:58) #
  • +4
  •  (6)

Малахова пробило на мелкий озноб-вырисовывается, как минимум 3 серии очередного мыла на говно тв.Особо горячие умы попробуют подтянуть, как причину развода,любовь мамаева к Глушакову.А это ещё 2 серии,итого минимум 5.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 15:57) #
  • +8
  •  (10)

Это их личное дело. Оно не имеет к футболу никакого отношения.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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