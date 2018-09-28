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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Павел Мамаев разводится с женой
Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана подтвердила, что супруги готовятся к разводу.
"Мы разводимся, это правда. Не знаю, почему. Мы не ссорились.
Он просто резко изменился. Всё стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, этого не избежать", — цитирует Мамаеву Life.
Мамаевы женаты с 2013 года и воспитывают двоих детей.
"Мы разводимся, это правда. Не знаю, почему. Мы не ссорились.
Он просто резко изменился. Всё стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, этого не избежать", — цитирует Мамаеву Life.
Мамаевы женаты с 2013 года и воспитывают двоих детей.
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