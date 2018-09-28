Паул Антон: в дерби с "Рубином" будем биться за наших болельщиков

Мячом, забитым "Тамбову" со штрафного на первой минуте овертайма, румынский полузащитник Паул Антон открыл счет своим голам за "Крылья Советов". После матча футболист ответил на вопросы.– Игры на Кубок всегда – отдельная история. Перед началом никогда не ясно, как сложится игра и кто победит, поэтому то, что мы играли против команды из ФНЛ, не имело никакого значения на наши настрой и подготовку. Для нас самих вчерашняя победа очень важна, особенно после игры с "Краснодаром". Теперь нужно провести качественные тренировки и хорошо подготовиться к матчу с "Рубином", – рассказал футболист.– Да, это не стало сюрпризом для нас. Перед игрой тренер показывал нам много видео с играми "Тамбова". Они хорошая команда, которая идет в лидерах ФНЛ. В прошлом сезоне они играли стыковые матчи с "Амкаром" за право выступать в Премьер-лиге. Нам действительно было сложно играть с ними. С учетом того, что, как я уже говорил, в кубковой встрече всегда может победить любая из команд, наша победа становится ценнее. Хорошо, что мы прошли в следующий раунд.– Установка была привычная для меня – действовать в центре поля, не оставлять свободного пространства, стараться отбирать мячи у соперника и снабжать передачами игроков нашей атаки. Думаю, что справился с этим, я доволен своей игрой.– На прошлой неделе практически после каждой тренировки я оставался на поле и отрабатывал удары по воротам, но я люблю и просто тренироваться, и бить по воротам. И вот результат! Счастлив, что забил вчера, но надеюсь, что это не последний такой гол.– Видел довольно много их матчей. Это сильная команда с опытным тренером. Всегда хорошо играют тактически и обороняются, и поэтому мало пропускают. Но у нас однозначно есть шансы на победу. Нам нужно биться. Нужно стараться победить в Казани, чтобы набирать очки.– Я об этом не знал, но это же здорово! Я люблю такие матчи, на них всегда особенная атмосфера и это всегда дополнительная мотивация. Нужно биться за своих болельщиков, которые приезжают в другой город, чтобы их порадовать хорошей игрой и победой.