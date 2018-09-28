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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Марко Трабукки: российский футбол интересен и стоит дороже
Футбольный агент Марко Трабукки согласился с реформами, которые предложил владелец "Спартака" Леонид Федун.
"Согласен с реформами, предложенными Федуном. Футбольный продукт в России стали показывать очень качественно (съёмки, графика, пред/пост матчевые передачи, эксперты). В Италии я плачу 136€ (10600?) в месяц за просмотр футбола, в России — 748?. Российский футбол интересен и дороже стоит!" — написал Трабукки на своей странице в Twitter.
"Согласен с реформами, предложенными Федуном. Футбольный продукт в России стали показывать очень качественно (съёмки, графика, пред/пост матчевые передачи, эксперты). В Италии я плачу 136€ (10600?) в месяц за просмотр футбола, в России — 748?. Российский футбол интересен и дороже стоит!" — написал Трабукки на своей странице в Twitter.
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