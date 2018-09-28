Марко Трабукки: российский футбол интересен и стоит дороже

Футбольный агент Марко Трабукки согласился с реформами, которые предложил владелец "Спартака" Леонид Федун."Согласен с реформами, предложенными Федуном. Футбольный продукт в России стали показывать очень качественно (съёмки, графика, пред/пост матчевые передачи, эксперты). В Италии я плачу 136€ (10600?) в месяц за просмотр футбола, в России — 748?. Российский футбол интересен и дороже стоит!" — написал Трабукки на своей странице в Twitter.