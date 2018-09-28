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Марко Трабукки: российский футбол интересен и стоит дороже

Футбольный агент Марко Трабукки согласился с реформами, которые предложил владелец "Спартака" Леонид Федун.

"Согласен с реформами, предложенными Федуном. Футбольный продукт в России стали показывать очень качественно (съёмки, графика, пред/пост матчевые передачи, эксперты). В Италии я плачу 136€ (10600?) в месяц за просмотр футбола, в России — 748?. Российский футбол интересен и дороже стоит!" — написал Трабукки на своей странице в Twitter.
Теги: Трабукки
Сегодня, 18:23
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№17 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Каждый товар стоит ровно столько, за сколько его можно продать. Если продать дороже не получается - значит не стоит он больше. Остальное демагогия.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№16 Написал: нетрал (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
Кот,ты опять пьяный - подумал кот про себя.

не он чакры открыл и в астрале грезит ....тцыы
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№15 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 20:29) #
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Цитата: Колян Безмолвный
А сколько у нас народных денег уходит на футбол подсчитай Трабукка!10600 это ты еще мало платишь по сравнению с нами!За одну Зенит Арену только сколько наш народ заплатил!

Цитата: Александр Мишу
В РПЛ 12 клубов из 16 существуют за наш счет как ярмо на шее и не стыдно иждивенческой власти при этом второй десяток лет жить за счет обнищания народа.

За че вы там заплатили? Ну-ка,хоть один квиток с работы покажите,сколько вы там отчисляете налогов? Спонсоры,блэт,государства... а то посмотрите,они у нас государство содержат


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№14 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 20:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Кот не знает как Вас зовут. Шпик был наколот длинным и острым ножом. Свиньи разбежались- их борщец вдруг прокис, сэр.

Кот,ты опять пьяный - подумал кот про себя.Ничего страшного - сказал ему внутренний голос,- кот,ты пьяный каждый день!Ну ничего себе,вот это расклад - подумал кот и открыл очередную бутылку...
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
качество картинки это одно, а вот качество содержания самой игры это совершенно другое, а оно в нашем чемпионате в большинстве матчей мягко говоря хромает и платить за сей хромой продукт совершенно не хочется!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:53) #
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online

это точно а Федун -бедолага за свои гнется и гнется день и ночь

Кот не знает как Вас зовут. Шпик был наколот длинным и острым ножом. Свиньи разбежались- их борщец вдруг прокис, сэр.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: KARASS (Сегодня, 19:35) #
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Цитата: Александр Мишу
В РПЛ 12 клубов из 16 существуют за наш счет как ярмо на шее и не стыдно иждивенческой власти при этом второй десяток лет жить за счет обнищания народа.

это точно а Федун -бедолага за свои гнется и гнется день и ночь что бы клуб содержать благо нефти народной еще полно только льется в одни ворота wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zloy
смотрю эту пар..шу и плююсь

Мазохист, пилять. Как ёжик лезешь на кактус, плачешь, но жрёшь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:28) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zloy
смотрю эту пар..шу и плююсь

г.внить тему совсем уж НЕ ст0ит... но и радоваться особо нечему wink
- хотя типа мы почти молодцы по кэфам... по зрелищности ближе а "автобусным" чемпам, спорить тут некуй rage


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
щас ещё вытащит какого нибудь педро из аргентины он тоже пустит скупую слезу о прекрасных реформах ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: zloy (Сегодня, 19:18) #
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Болеет за:
«Барселона»
смотрю эту пар..шу и плююсь
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Мишу
В РПЛ 12 клубов из 16 существуют за наш счет как ярмо на шее и не стыдно иждивенческой власти при этом второй десяток лет жить за счет обнищания народа.

Глубоко копаешь...задай вопрос себе, хочу себе и своей семье так жить как сегодня на Украине? Я не хочу...а порядок наводить пора, задрали элиты...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№5 Написал: Александр Мишу Тюмень (Сегодня, 19:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
В РПЛ 12 клубов из 16 существуют за наш счет как ярмо на шее и не стыдно иждивенческой власти при этом второй десяток лет жить за счет обнищания народа.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
А сколько у нас народных денег уходит на футбол подсчитай Трабукка!10600 это ты еще мало платишь по сравнению с нами!За одну Зенит Арену только сколько наш народ заплатил!

И кому Зенит Арена досталась? Может ФК Зенит или ОАО Газпром? Смешно, но у Зенита нет своего стадиона...в аренде объект национального позора, причем здесь ФК Зенит...Спасибо Газпрому за содержание и эксплуатацию объекта построенного за Народные деньги, как и в Сочи, Н.Новгороде и т.д. к ЧМ. И что-бы не было этого вопроса, да, Зенит выбрал площадку под свою арену и собрался было за 2 года построить, город обратился к Газпрому...и т.д.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№3 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 18:49) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
В Италии я плачу 136€ (10600?) в месяц за просмотр футбола, в России — 748?. Российский футбол интересен и дороже стоит!

Марко, не звизди. В России уровень жизни гораздо ниже, нежели в Италии. И по поводу контента очень спорно. Частые ошибки эмблем у команд, когда показывают составы, например Зенит-Локомотив, то у хозяев был в запасе Прудников и не только joy В интервью нелепейшие помарки.
Большинство наших клубов существует на бюджетные деньги. Матч ТВ - канал с государственным (бюджетным) присутствием. То есть, чтобы посмотреть Зенит, я должен ещё закинуть денюшку. Выходит, я трижды заплачу smile Хотя, в силу обстоятельств мне пришлось подключить Матч Премьер.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:47) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это тот Трабукки, что Еременко, Роши и еще кого...не буду вспоминать, сдал в Спартак, у него личная команда Спартак в Юрмале...и он молодец, имеет независимое мнение по Поддержке и Согласию Революционных реформ Федуна....Уткин прав, редкий случай...и ценник посмотри за футбольный тв канал... в Италии 10600 р, наверно перепутал с приват тв? у нас 219 рублей smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 18:44) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А сколько у нас народных денег уходит на футбол подсчитай Трабукка!10600 это ты еще мало платишь по сравнению с нами!За одну Зенит Арену только сколько наш народ заплатил!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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