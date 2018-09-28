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ЦСКА с минимальным счетом переиграл "Оренбург"

Чемпионат России

9 тур

"Оренбург" – ЦСКА 0:1

Гол: Чалов, 32 (пен.)

"Оренбург": Фролов, Андреев, Малых (Козлов, 57), Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 87), Попович (Чиркин, 75), Мишкич, Деспотович.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Бийол, Ахметов, Обляков (Сигурдссон, 80), Влашич, Дзагоев (Жамалетдинов, 66), Чалов (Ефремов, 83).
Теги: ЦСКА Оренбург
Сегодня, 19:30
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№17 Написал: Batman (Сегодня, 21:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Стартовала свободная продажа билетов на матч ЛЧ: ЦСКА - Реал Мадрид

ТЫЦ

Московский ЦСКА продал 44822 пакета билетов на домашние матчи Лиги чемпионов, сообщил коммерческий директор армейцев Андрей Зарубьян.

На московском матче ЦСКА с «Реалом» ожидаются 450 болельщиков мадридского клуба. Из них 300 — представители российского фан-клуба «сливочных».
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№16 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 21:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Гонка продолжается. Сегодня уже сравнялись по очкам со вторым местом. Правда это первый матч тура, но уже приятно.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
№15 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: wir sind die besten
то что видел,

Сходи к окулисту, он тебе резкость наведет smirk
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: украб
беспородов с одной пенкой помог обыграть оренбург

И сразу вспоминаешь эпизод с Фернандо-Дриусси, когда такой пеналь поставлен не был....
Информация к размышлению.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№13 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
ЦСКА по делу...не смотрел в приближении, но Пенальти на Акинфееве на ровном месте ...одной рукой мяч выбил, другой похоже удар в голову нападающего, и Пенальти на защите ЦСКА зацепил левую игрока атаки.....то что видел, но похоже Двойка Безбородову будет....
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№12 Написал: украб (Сегодня, 20:59) #
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беспородов с одной пенкой помог обыграть оренбург
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 20:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
А вот кому нахер нужна ваша конюшня?

Отмороженный на всю башку, а хер ли ты сюда приперся?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№10 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 20:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Оренбург достойно провел матч, на равных. Армейцам больше повезло. С победой!


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№9 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:45) #
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оренбург красавцы, у них больше шансов было забить, красавцы если честно, играют в атаку... еще бы балтику на анжи поменять
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Не прошло и года, новостника осенило innocent новость час назад сделал, но опубликовать забыл)))

А вот кому нахер нужна ваша конюшня? Ради 20-ти комментов выкладывать влом.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 20:40) #
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  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
молодцы!!!!!
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой! Капитана с очередным матчем на ноль!! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№5 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 20:32) #
  • +3
  •  (13)

ЦСКА с победой!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 20:32) #
  • -8
  •  (16)
online

Ау, Егоров, когда у судей бардак закончится? Что за странные разночтения? За одно и тоже нарушения в пользу ЦСКА дают пенальти, в ворота Спартака не назначают.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 20:30) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
ЦСКА повезло больше, чем Оренбургу...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 20:26) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Задорная игра... Коням маленько повезло с пеналем. Если Федотова не переманят в Локо или даже в Спартак, то в следующем сезоне Оренбург будет очень неплохо выглядеть.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Batman (Сегодня, 20:26) #
  • +4
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online
Болеет за:
ЦСКА
Не прошло и года, новостника осенило innocent новость час назад сделал, но опубликовать забыл)))
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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