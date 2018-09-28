Новости партнеров

Владимир Федотов: мы показали хороший футбол в игре с ЦСКА

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире канала "Матч Премьер" рассказал о матче с ЦСКА, в котором его команда уступила со счетом (0:1).

- Хороший матч был, динамичный. Только был непонятный одиннадцатиметровый. Мы создали достаточно моментов. С нашей стороны была видна хорошая самоотдача. Мы показали хороший футбол.

ЦСКА быстро переходил из обороны в атаку, оказывал давление, но и мы неплохо смотрелись. Как преодолеть эту неудачу? Рецепт один: трудиться и трудиться. Так мы со всем справимся.
Теги: Оренбург Федотов ЦСКА
Сегодня, 20:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Достойное вью...Как преодолеть эту неудачу? Рецепт один: трудиться и трудиться. Так мы со всем справимся.



Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (2)

не понятный одиннадцатиметровый -даже не удасужился повтор посмотреть а вот как Спартаку такой не поставили вот это вопрос wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.