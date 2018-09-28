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Жеребьёвка 1/8 финала Кубка России пройдет 3 октября

В среду, 3 октября, в Доме футбола на Таганке состоится жеребьевка по определению хозяев полей в 1/8 финала Кубка России. Пары на этой стадии турнира выглядят следующим образом:

«Локомотив» и «Енисей»

«Динамо» и «Рубин»

«Краснодар» и «Крылья Советов»

«Зенит» и «Ростов»

«Спартак» и «Анжи»

«Арсенал» и «Ахмат»

«Урал» и «Нижний Новгород»

«Урал» и победитель матча «Тюмень» - ЦСКА (10.10)

premierliga.ru
Вчера, 21:46
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