Новости партнеров

Дзагоев сравнялся с Минько по числу встреч за ЦСКА

Матч против "Оренбурга" (1:0) стал для Алана Дзагоева 233-м в чемпионатах России. 28-летний полузащитник, играющий в премьер-лиге с 2008 года, сравнялся по числу встреч за ЦСКА с Валерием Минько, выступавшим за армейский клуб с 1992 по 2001 год.

Рекордсмен команды Игорь Акинфеев провел 406-й матч за красно-синих.

"СЭ"
Теги: ЦСКА Дзагоев
Вчера, 22:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Manchester United (Вчера, 22:38) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: acuk
Акинфеев рекордсмен ЦСКА конечно на ближайшие лет 100,

в ЛЧ лет на 300 минимум sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Вчера, 22:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Акинфеев рекордсмен ЦСКА конечно да и всего чемпионата на ближайшие лет 100, учитывая что пару лет минимум а то и лет 5 ещё играть будет в основе. Да и Игнашевича есть большие шансы обогнать по общему количеству игр в чемпионате, а это уже чуть ли не вечный рекорд будет.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.