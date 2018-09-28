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Федор Чалов: Афонин попал мне ногой в затылок, ничего особенного

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о фоле полузащитника «Оренбурга» Вадима Афонина, после которого в пользу красно-синих был назначен пенальти.

«Да я не называл бы этот фол таким уж жестким. Марио подал, я пошел на мяч, а он [Афонин] попал ногой в затылок. Неприятно, но ничего особенного.

Нарушение на красную карточку? Да нет, нет. Не бывает такого, чтобы пенальти и удаление. Все нормально. Главное, что поставили пенальти. Он был.

Игра выдалась трудной. «Оренбург» — хорошая команда, непросто ей противостоять. Физически они крепкие, сезон начали достойно. Здорово, что получилось забить и довести дело до победы. Всегда после гола легче. С моральной точки зрения это роль играет. Ну и да, соперник раскрывается — им надо отыгрываться, а мы можем действовать на контратаках», — сказал Чалов в интервью Sport24.
Теги: Чалов ЦСКА Оренбург
Вчера, 22:26
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