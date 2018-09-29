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Александр Ерохин: чемпионат мира мне не снится, сейчас уже другие реалии

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин рассказал о своих футбольных снах после чемпионата мира.

"Чемпионат мира? Нет, не снится, потому что сейчас уже другие реалии – начался новый турнир, и в сборной, и в клубе много игр, поэтому все мысли и силы – здесь и сейчас. Прошлым не живу. Но, конечно, воспоминания об этом турнире самые приятные. Снятся ли вообще футбольные сны? Это было давно, еще в "Шерифе" – готовились к игре, и я днем лег поспать. Мне приснилось что, какие-то фигурки играли в футбол – я был одной из фигурок и забил гол. Проснулся, а вечером – кажется, у нас была Лига Европы – реально забил. Получается, вещий сон увидел", - цитирует Ерохина "Спорт-Экспресс".
Теги: Ерохин
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