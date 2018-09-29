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Георгий Джикия: на данный момент у "Спартака" все нормально

Защитник "Спартака" Георгий Джикия перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что у красно-белых с учетом сыгранных матчей с ведущими клубами все нормально.

Клуб идет на 5-м месте в турнирной таблице.

– После 8 туров у "Спартака" 15 очков – как оцените этот отрезок сезона?

– Если смотреть на то, что мы уже сыграли с ЦСКА, “Зенитом", "Краснодаром" и "Локомотивом" и никому из них не проиграли, то на данный момент все нормально. Да, было обидное поражение в домашней игре с "Ахматом", но еще все впереди.

– Ожидали того безумного давления после поражения от грозненцев?

– За все время, что я в “Спартаке", это действительно самое дикое давление на команду. Но есть разговоры, которые по делу – того, что касается нашей игры и ее нюансов, например, игры в атаке или оборонительных действий. А есть уже лишняя информация, которая нас не касается.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 10:18
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№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 11:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жора,удачи!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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