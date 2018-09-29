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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Георгий Джикия: обидно, что на "Спартак" столько вылилось из-за какого-то нажатия экрана
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о ситуации с лайками, которые Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили в инстаграме под критическим в отношении главного тренера Массимо Карреры постом известного болельщика Дмитрия Назарова.
– Как тему с лайками обсуждала команда?
– Кто-то посмеялся, кто-то держался за голову.
– Вы как?
– Я смеялся, держась за голову. Мне не хочется долго разбирать тему. Обидно, что так все получилось, что на "Спартак" так все вылилось из-за какого-то нажатия экрана. Не хочется никого судить, кто прав и виноват, все взрослые люди и решат без меня.
– Команда пыталась убедить Массимо, что все случайно получилось?
– Был элементарный разговор с тренером, спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что все, как говорили ребята, получилось случайно. Я верю им, потому что сам сижу в инстаграме и, даже не читая…
Хотя понятно, что теперь я все читаю. За последние две недели прочитал о "Спартаке" столько, сколько в школе не читал за 11 лет. А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из инстаграма.
"Спорт-Экспресс"
– Как тему с лайками обсуждала команда?
– Кто-то посмеялся, кто-то держался за голову.
– Вы как?
– Я смеялся, держась за голову. Мне не хочется долго разбирать тему. Обидно, что так все получилось, что на "Спартак" так все вылилось из-за какого-то нажатия экрана. Не хочется никого судить, кто прав и виноват, все взрослые люди и решат без меня.
– Команда пыталась убедить Массимо, что все случайно получилось?
– Был элементарный разговор с тренером, спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что все, как говорили ребята, получилось случайно. Я верю им, потому что сам сижу в инстаграме и, даже не читая…
Хотя понятно, что теперь я все читаю. За последние две недели прочитал о "Спартаке" столько, сколько в школе не читал за 11 лет. А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из инстаграма.
"Спорт-Экспресс"
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