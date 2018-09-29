Георгий Джикия: обидно, что на "Спартак" столько вылилось из-за какого-то нажатия экрана

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о ситуации с лайками, которые Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили в инстаграме под критическим в отношении главного тренера Массимо Карреры постом известного болельщика Дмитрия Назарова.– Кто-то посмеялся, кто-то держался за голову.– Я смеялся, держась за голову. Мне не хочется долго разбирать тему. Обидно, что так все получилось, что на "Спартак" так все вылилось из-за какого-то нажатия экрана. Не хочется никого судить, кто прав и виноват, все взрослые люди и решат без меня.– Был элементарный разговор с тренером, спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что все, как говорили ребята, получилось случайно. Я верю им, потому что сам сижу в инстаграме и, даже не читая…Хотя понятно, что теперь я все читаю. За последние две недели прочитал о "Спартаке" столько, сколько в школе не читал за 11 лет. А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из инстаграма.