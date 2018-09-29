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Георгий Джикия: обидно, что на "Спартак" столько вылилось из-за какого-то нажатия экрана

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о ситуации с лайками, которые Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили в инстаграме под критическим в отношении главного тренера Массимо Карреры постом известного болельщика Дмитрия Назарова.

– Как тему с лайками обсуждала команда?

– Кто-то посмеялся, кто-то держался за голову.

– Вы как?

– Я смеялся, держась за голову. Мне не хочется долго разбирать тему. Обидно, что так все получилось, что на "Спартак" так все вылилось из-за какого-то нажатия экрана. Не хочется никого судить, кто прав и виноват, все взрослые люди и решат без меня.

– Команда пыталась убедить Массимо, что все случайно получилось?

– Был элементарный разговор с тренером, спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что все, как говорили ребята, получилось случайно. Я верю им, потому что сам сижу в инстаграме и, даже не читая…

Хотя понятно, что теперь я все читаю. За последние две недели прочитал о "Спартаке" столько, сколько в школе не читал за 11 лет. А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из инстаграма.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 12:03
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(4)
№10 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вы что, реально считаете, что всё это спартаковское дерьмо лопнуло от нажатия пальцем на экран? Нет, реально?
Ну, вы тупыыыыые.... (с) dizzy_face
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Неужели в спартаке у кого-то трезвые мысли есть?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:48) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Какое случайно? Глушак с позапрошлого сезона завездился так, что из инстаграмма не вылезал... Помните его бесконечные выходы в эфир - по поводу и без? А когда не взяли в сборную, не смог страхнуть с себя звездную пыль, да так и запылился...

Мне вообще показалось, что когда Глушаков попал в девятину тем ударом, что назвали "похороны", оттуда всё и пошло-поехало, он именно после того матча "поехал крышей" не по-детски.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:09) #
  • -4
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Нажми на кнопку - получишь результат

+150 )
Мяное сообщество черножопиков , разных негров, что спустившись с пальм разом нажали на эти кнопачки, получили ощеломляющий резальт, синьоры. Да и результат не замедлил сказаться, кот скосил взгляд налево . Он стоял на вершине горы . Внизу шелестело море, легкий бриз. Какая-то сволочь ползла вверх на холм и с чертовским пятачком-с.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 13:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь после этого случая все и вправду будут читать подписи к картинкам. Хотя и еду понятно, что ОПГ лайкнула не случайно.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 13:04) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Иванов
Как бабы тупые в инсте сидят. Тьфу


Ну а чем еще заняться Кокорину и К в дождливом Петербурге?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Batman (Сегодня, 12:48) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Нажми на кнопку - получишь результат © joy
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:47) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из инстаграма.

И остальных "стограммщиков" Спартака прихвати с собой.
И больше не влезайте в эти дуропространства.)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 12:43) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Как бабы тупые в инсте сидят. Тьфу
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№1 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Даже не думай удаляться из инстаграм,Жорик,-чем же будешь заниматься, к примеру, в перерывах матчей confused Подумай, однако, как же без медиа пространства-то anguished
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
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