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Дмитрий Парфенов: в перерыве у игроков "Урала" было какое-то опустошение

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Арсеналом" (2:1).

"Ребят подбодрили, потому что в перерыве было какое-то опустошение. Сказал, что у нас есть тайм изменить ситуацию. Те, кто вышел,смогли внести изменения в ход матча. Нам нужно теперь успокоиться и идти дальше", - сказал Парфенов.
Теги: Парфенов Урал Арсенал Тула
Сегодня, 13:44
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