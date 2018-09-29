Дмитрий Парфенов: в перерыве у игроков "Урала" было какое-то опустошение

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Арсеналом" (2:1)."Ребят подбодрили, потому что в перерыве было какое-то опустошение. Сказал, что у нас есть тайм изменить ситуацию. Те, кто вышел,смогли внести изменения в ход матча. Нам нужно теперь успокоиться и идти дальше", - сказал Парфенов.